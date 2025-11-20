13:00, 20 11月 2025 | GMT +5
打造四大旅游集群 东哈州基础设施与生态治理同步推进
（哈萨克国际通讯社讯）东哈萨克斯坦州州长努热穆别特·萨赫塔汗诺夫20日在记者会上表示，该州正重点打造四大高潜力旅游集群：卡通卡拉盖的康养旅游、马尔卡库勒的生态旅游、里德尔的山地滑雪旅游以及乌斯卡曼市的休闲度假旅游。其中，里德尔附近将建设全年运营的“阿拉套”综合体，成为山地旅游与运动员训练中心。
据州长介绍，医疗旅游正成为该州新增长点。AltaiFest国际节和“东方萨勒布伦-2025”民族文化节等品牌活动有效提升了地区知名度，后者吸引148名猎鹰手参与，现场观众超过1万人。
基础设施建设方面，目前正同步推进斋桑和卡通卡拉盖两座新建机场建设，进度分别达到60%和55%，跑道已完工，正在建设停机坪和航站楼，年底前主体工程将全部结束。
州长表示，预计明年4-5月旅游季开始时，两座机场即可迎接首架航班。
此外，“迈卡普恰盖”和“乌别”口岸、5个火车站正在进行现代化改造，今年已修缮道路856公里，“塔勒德库尔干—乌斯卡曼”“乌斯卡曼—塞梅”高速项目已竣工，“乌斯卡曼—拉赫曼矿泉”公路项目也在稳步推进。
在生态环保领域，州长强调改善乌斯卡曼市空气质量始终是重点工作。目前已批准未来三年专项行动计划，与主要工业企业签署备忘录，允许生态环境部门随时进入厂区监测，必要时可要求企业降低产量。同时正在安装25个固定监测站，用于精准锁定污染源。
针对占排放总量约10%的私人供暖住宅，将逐步接入集中供热；占排放58%-59%的机动车尾气问题，则通过推广电动车和清洁能源车辆予以解决。
【编译：木合塔尔·木拉提】