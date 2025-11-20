打造四大旅游集群 东哈州基础设施与生态治理同步推进

据州长介绍，医疗旅游正成为该州新增长点。AltaiFest国际节和“东方萨勒布伦-2025”民族文化节等品牌活动有效提升了地区知名度，后者吸引148名猎鹰手参与，现场观众超过1万人。

基础设施建设方面，目前正同步推进斋桑和卡通卡拉盖两座新建机场建设，进度分别达到60%和55%，跑道已完工，正在建设停机坪和航站楼，年底前主体工程将全部结束。

州长表示，预计明年4-5月旅游季开始时，两座机场即可迎接首架航班。

此外，“迈卡普恰盖”和“乌别”口岸、5个火车站正在进行现代化改造，今年已修缮道路856公里，“塔勒德库尔干—乌斯卡曼”“乌斯卡曼—塞梅”高速项目已竣工，“乌斯卡曼—拉赫曼矿泉”公路项目也在稳步推进。

在生态环保领域，州长强调改善乌斯卡曼市空气质量始终是重点工作。目前已批准未来三年专项行动计划，与主要工业企业签署备忘录，允许生态环境部门随时进入厂区监测，必要时可要求企业降低产量。同时正在安装25个固定监测站，用于精准锁定污染源。

针对占排放总量约10%的私人供暖住宅，将逐步接入集中供热；占排放58%-59%的机动车尾气问题，则通过推广电动车和清洁能源车辆予以解决。

【编译：木合塔尔·木拉提】