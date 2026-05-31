托尔盖大饥荒105周年：从《光明之路》报纸看1921—1922年的灾难岁月

（哈萨克国际通讯社专题）20世纪初期是哈萨克民族历史上充满苦难与动荡的时期。社会政治变革、国内战争余波、传统经济体系崩溃、自然灾害以及社会危机交织叠加，使草原地区陷入前所未有的困境。其中，1921年至1922年的大饥荒成为哈萨克历史上最沉重的悲剧之一。

尽管这场灾难波及哈萨克斯坦多个地区，但托尔盖草原所遭受的冲击尤为严重。如今，除档案文献外，当时的报刊资料也成为研究这段历史的重要依据。其中，《光明之路》报（Ақ жол）保存了大量关于托尔盖饥荒的第一手记录，为后人了解这场灾难提供了珍贵史料。

《光明之路》记录灾难真相

在20世纪20年代初，《光明之路》不仅是一份新闻报纸，更是反映社会现实、表达民众诉求的重要平台。

通过该报刊登的大量报道，可以清晰看到当时托尔盖地区严峻的社会状况。关于饥荒的报道不仅仅停留在数据和消息层面，而是以民众的呼声、社会的苦难以及时代的悲剧为核心内容。

Фото: Kazinform

从1921年初开始，报纸频繁刊发有关托尔盖困境的消息。由于严冬提前来临、牧草减产，大量牲畜死亡。随着作为传统经济支柱的畜牧业不断衰退，当地居民的生活条件急剧恶化。

疾病蔓延、村庄空置、粮食短缺成为普遍现象。部分地区甚至出现民众捕食老鼠、蝗虫，依靠动物尸体充饥的情况。

这些记录所反映的，已经不仅是单纯的贫困，而是整个社会体系遭受严重冲击的真实写照。

饥荒背后的社会与政治因素

《光明之路》的报道并未将饥荒完全归因于自然灾害。

报纸中的许多文章明确指出，灾难背后还存在深刻的社会和政治原因。

当时实施的畜牧税政策、粮食征集制度以及部分地方管理机构对民众实际困难关注不足，均被媒体列为导致局势恶化的重要因素。

一些报道提到，当地居民仅存的牲畜和运输工具被征用于各种任务，特别是用于肉类运输等工作，使本已脆弱的经济状况进一步恶化。

这些文章真实反映出当时民众对管理体系的不满情绪，也展现了哈萨克知识界对社会问题的深刻关注。

报纸成为社会良知的声音

《光明之路》的特殊价值不仅体现在信息记录方面，更体现在其鲜明的社会责任感。

《国家陷入困境》《灾难》《不要遗忘托尔盖》《若继续漠视，我们将走向灭亡》等标题，本身就折射出当时社会的焦虑与不安。

Фото: Kazinform

这些文章不仅传递事实，更表达出作者对民众命运的关切和忧虑。

记者们不仅记录灾难，还不断呼吁社会各界关注灾区状况，警告人们不能对正在发生的人道主义危机视而不见。

这种强烈的社会责任意识，使《光明之路》成为当时最具影响力的公共舆论平台之一。

被忽视的托尔盖

在众多报道中，一个被反复提及的问题是信息传递不畅以及偏远地区长期被忽视。

由于托尔盖地处偏远，交通条件落后，通讯体系薄弱，导致救灾工作面临巨大困难。

部分文章批评，关于饥荒的消息往往无法及时传达到决策层，有时甚至完全得不到关注。

《光明之路》的作者们认为，只有公开披露真实情况，才能争取到有效援助；隐瞒问题不仅无助于解决危机，反而会加剧灾难后果。

从地方灾难到民族共同记忆

《光明之路》的另一个重要特点，是将托尔盖饥荒置于整个民族历史背景下进行思考。

报纸作者强调，托尔盖发生的一切并非某个地区的孤立问题，而是整个哈萨克草原共同面临的灾难。

这种视角反映出当时哈萨克知识界已经开始形成较强的民族共同体意识，希望通过关注地方苦难，引发全社会对民族命运的思考。

畜牧业崩溃带来的全面危机

从相关资料来看，托尔盖地区遭受的损失极为严重。

成千上万头骆驼、马匹、牛羊死亡，对于依赖游牧经济生存的哈萨克社会而言，不仅是经济打击，更是精神上的重创。

Фото: Ақтөбе мұрағаты

在传统社会中，牲畜不仅意味着财富，更关系到家庭生计、社会地位以及未来发展的希望。

因此，大规模牲畜死亡导致整个社会生活方式遭到破坏。

与此同时，疾病流行、人口迁徙、盗窃增加以及社会秩序恶化等问题接连出现，使灾情进一步扩大。

见证历史的珍贵文献

《光明之路》留给后人的价值，正体现在它保存了大量官方统计和行政报告中难以体现的真实生活细节。

透过这些报道，人们不仅能够了解饥荒期间的客观情况，还能够感受到普通民众当时的恐惧、绝望、期待以及对未来的希望。

这些内容提醒我们，历史不仅仅由数字、文件和决议构成，更是无数普通人真实命运的集合。

铭记历史，认识历史

今天，研究1921年至1922年大饥荒的意义，早已超越单纯的历史考证。

它不仅有助于深化社会历史认知，也有助于形成更加完整的民族记忆。

作为当年灾难的记录者，《光明之路》不仅是哈萨克新闻史上的重要报刊，更是国家历史记忆的重要组成部分。

105年后的今天，当人们再次翻阅这些泛黄的报纸时，看到的不仅是一段尘封往事，更是一代人在苦难中挣扎求生的真实写照。

托尔盖大饥荒是民族历史上的沉重篇章，而《光明之路》则成为跨越一个世纪、将那段历史真实传递至今的重要见证者。