叶列克舍娃捷克艺术体操大奖赛摘1金3银

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦体育发展局消息，哈萨克斯坦艺术体操运动员阿克马拉尔·叶列克舍娃在捷克举行的Grand Prix BRNO艺术体操大奖赛上获得1枚金牌和3枚银牌。

在最后一个比赛日，赛事进行了单项决赛。共有9名资格赛成绩最好的运动员进入各单项争夺。叶列克舍娃在资格赛中顺利晋级全部4个项目的决赛。

在圈操决赛中，叶列克舍娃以29.150分夺得冠军。乌克兰选手波琳娜·卡里卡以29.100分获得亚军，乌兹别克斯坦选手洛拉·朱拉耶娃以27.950分排名第三。

在球操比赛中，乌克兰选手塔伊西娅·奥诺弗里丘克以28.450分夺冠，叶列克舍娃以28.000分获得银牌，卡里卡以27.350分获得铜牌。

在棒操决赛中，奥诺弗里丘克以29.450分获得冠军，叶列克舍娃以29.050分摘银，朱拉耶娃以27.600分获得第三名。

在带操比赛中，波兰选手莉莉安娜·莱文斯卡以27.700分夺冠，叶列克舍娃以27.600分获得银牌，朱拉耶娃以27.300分获得铜牌。

至此，叶列克舍娃在布尔诺大奖赛单项决赛中共收获1金3银。

接下来，她将随哈萨克斯坦国家队参加在日本爱知县和名古屋举行的第20届夏季亚洲运动会。