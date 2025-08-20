匈牙利最大蜂蜜出口商计划在哈投资建厂

据介绍，农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒日前与Aranynektár Kft公司总经理费伦茨·富尔默举行了会谈，重点讨论了该项目。项目目标是建立一家符合欧盟标准、面向出口的现代化、高科技、环保型企业。

2024年，哈萨克斯坦蜂蜜产量达到5000吨，比上一年增长1000吨。其中，东哈州、巴甫洛达尔州、阿拉木图州、突厥斯坦州，以及阿拜州和杰特苏州贡献了超过58%的产量。哈萨克斯坦政府正为养蜂业从业者提供直接资金支持。自2025年起，国家将引入新的补贴机制——每销售一公斤蜂蜜，养蜂人可获得200坚戈补贴。这一措施将有助于提升行业盈利能力，推动养蜂业发展。

费伦茨·富尔默指出，哈萨克斯坦的养蜂业潜力巨大，并表示愿与哈方开展长期合作。

据了解，Aranynektár Kft 是匈牙利最大的蜂蜜生产和出口企业，年产能可达4000吨，其中约80%出口至欧盟、中东和亚洲国家。

据此前报道，今年2月，哈萨克斯坦正式获得向欧盟出口蜂蜜的许可。哈萨克斯坦企业若要出口蜂蜜，需申请加入欧盟认可的供应商名单，并向兽医控制和监督委员会提交相关文件。

【编译：阿遥】