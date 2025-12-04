中文
趋势:
中文
    14:42, 04 12月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦拟大幅扩大“社会重要食品”清单，从19种增至33种

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦贸易和一体化部已将《关于扩大社会重要食品清单》的部长令草案提交“公开法规”平台公开讨论。

    Әлеуметтік маңызы бар 5 түрлі азық-түліктің бағасы төмендеді
    Фото: Saudagovkz

    根据草案，原有19种社会重要食品将一次性增加至33种，新纳入的品种包括：

    • 西红柿、黄瓜、苹果
    • 带骨牛肉、无骨牛肉、绞肉、带骨羊肉
    • 新鲜/冷藏鱼、冷冻鱼
    • 超高温灭菌奶、酸奶油、硬质奶酪、红茶等

    贸易部表示，此次临时扩容旨在进一步提高居民日常主要食品的可及性，稳定终端价格，挤出流通环节不合理加价和中间商，同时为生产企业提供更强政策激励。

    列入社会重要食品清单的企业将享受以下扶持措施：

    1. 免除向商超支付上架费、返利和各类“通道费”
    2. 铁路运输执行优惠运价
    3. 电力、水等公用事业费用执行固定优惠关税
    4. 可获得低息周转资金贷款及其他专项支持

    贸易部强调，此次扩容为临时性调控措施，每新增一个品类都将与行业协会、企业家商会及相关部委再次充分论证，确保既保障民生又不给生产企业增加负担。

    目前草案正在“Ашық НҚА”平台接受公众意见，讨论期结束后将正式生效。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 社会保障 社会 食品
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
