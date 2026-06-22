樱花大道与锦鲤池亮相 奇姆肯特日本主题公园开园

（哈萨克国际通讯社讯） 在奇姆肯特市建市日庆祝活动期间，一座全新的日本主题公园正式向公众开放。哈萨克斯坦第一副总理努尔勒别克·纳勒巴耶夫出席开园仪式。

新公园占地2.3公顷，建于原“肯巴巴”公园旧址。该区域于去年收归国有后，拆除了违法建筑，并完成整体改造和景观提升工程。公园以日本园林文化和人与自然和谐共生理念为设计主题，因此被命名为“日本公园”。

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园内设有樱花大道、日式庭院、枯山水景观、临水休憩区、步行道、冥想区、锦鲤池以及多个主题拍照区。

纳利巴耶夫表示，奇姆肯特近年来保持快速发展，在落实总统相关指示过程中，一系列旨在提升居民生活品质的项目正稳步推进。他同时透露，为庆祝城市日，奇姆肯特还将启用一座现代化生态公园。

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访问期间，纳利巴耶夫还考察了位于“Zhuldyz”工业园区的Wan Sheng Ceramic陶瓷板材厂和“TASSAY”业园区的Asia Trafo变压器制造厂。

其中，由中国投资者参与建设的Wan Sheng Ceramic项目总投资255亿坚戈，创造350个长期就业岗位，年产陶瓷板材1270万平方米。目前企业正筹备扩建项目，进一步提升产能。

此外，纳勒巴耶夫还视察了位于博扎雷克居民区的一座150床现代化康复中心建设项目。该项目占地5.3公顷，目前已完成约65%的建设工程，计划于2026年12月投入使用。

当地政府表示，奇姆肯特正在实施的一系列项目旨在改善城市环境、提升工业发展水平，并不断提高居民生活质量。