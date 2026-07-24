通往大阿拉木图湖的旅游步道将升级改造，并计划建设缆车项目

（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市政府日前公布了通往大阿拉木图湖（Big Almaty Lake）缆车站项目概念方案。该项目旨在发展环保交通方式，提高游客前往这一热门旅游目的地的便利性，同时减少游客活动对自然环境造成的影响。

据阿拉木图市政府新闻处消息，除缆车项目外，通往大阿拉木图湖的徒步旅游线路也将进行升级改造。阿拉木图市长达尔汗·萨特巴尔德在实地考察相关路段时，查看了已启动建设和安装工程的区域。

根据规划，项目将建设一条全长5.3公里的现代化旅游步道。

Фото: Алматы әкімінің баспасөз қызметі

阿拉木图市政府表示，为确保游客安全、舒适通行，步道将配备完善的基础设施，包括沿途设置导向标识和信息展示牌，建设休憩区、观景平台和摄影打卡点，并在地形较为复杂的路段增设台阶和通行设施，同时设置小型景观建筑等配套设施。

此外，连接阿拉木图市区与宇宙观测站（Kosmostantsiya）的公路以及通往阿拉阿拉桑温泉疗养区（Alma-Arasan）的道路也将进行大规模翻修。总长26.5公里的道路将全面升级，并新建停车场，以提升交通安全水平，缓解该区域的交通压力。

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阿拉木图市长已要求相关单位确保所有项目按期、高质量完成。