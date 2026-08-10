《阿拜—伟大的人物》圆桌会议在北京举行

活动以向位于北京的哈萨克伟大诗人、思想家阿拜·库南巴耶夫雕塑敬献花圈的仪式拉开序幕。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫、中国外交部和文化旅游部代表、中国著名雕塑家袁熙坤、作家兼翻译家艾克拜尔·米吉提、作家兼画家冯一束、教师古丽米拉·阿曼德科娃，以及两国学者、专家和高校代表参加了圆桌会议。

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努雷舍夫大使在致辞中强调阿拜遗产具有全人类意义，指出其创作早已超越民族文学的范畴，成为世界文化遗产不可分割的一部分。

大使指出：“对哈萨克斯坦而言，阿拜不仅是现代哈萨克书面文学的奠基人，更是民族精神完善、追求知识、人道主义、诚实劳动和面向世界开放的象征。”

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会议特别关注了阿拜遗产在加强哈中文化人文联系中的作用。据悉，哈萨克斯坦驻华大使馆每年都在北京举办“阿拜诗朗诵”活动，这已成为两国文化对话的优良传统。今年，活动形式进一步扩大，专门举办了本次圆桌会议。

会议期间，哈中两国专家探讨了阿拜的哲学和文学遗产、其关于道德完善和全人类价值的理念、“完整的人”概念，以及阿拜与孔子思想之间的精神呼应。

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会议还特别肯定了中国学者、作家、翻译家和艺术工作者在中国研究、推广阿拜创作所做的贡献。得益于他们多年来的工作，这位伟大的哈萨克思想家的作品在中国受众中得到了广泛传播。

圆桌会议最后，与会者强调，应进一步推动阿拜遗产的传播，扩大两国科学界和文化界的交流合作，加强哈中两国之间的文化和人文合作。