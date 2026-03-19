10:12, 19 三月 2026 | GMT +5
欧亚大陆腹地缺乏大型水体缓冲 哈萨克斯坦升温速度超全球平均
（哈萨克国际通讯社讯）自1976年以来，哈萨克斯坦平均气温上升1.8°C，这一速度明显高于全球气候变化平均水平。国家气象总局专家指出，这种加剧的升温态势与哈萨克斯坦地处欧亚大陆中心的地理位置密切相关。
国家气象总局第一副局长埃赛特·卡里耶夫表示，根据监测数据，1976年至今，哈萨克斯坦气温升高1.8°C。这主要是由于哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，全球气候变化的各种过程在哈萨克斯坦表现往往更加剧烈和明显。此外，由于哈萨克斯坦境内缺乏大型水体缓冲，气候变暖的影响进一步被放大。
据这位专家预测，到2050年，全国平均气温可能进一步上升约3.5°C，其中西部地区升温趋势预计最为显著。此外，气候变化还将直接影响河流"开河"现象——哈萨克斯坦各主要河流春季凌汛期（冰排期）将有所提前。
—由于气温升高，河流解冻时间比以往更早。这是温升带来的负面效应之一。针对未来温升的持续性影响，哈萨克斯坦在新的《水法典》和《生态法典》中已预先制定气候变化适应性措施。目前，相关方案正在稳步推进中。随着这些措施实施，气候变化带来的负面影响有望降至最低，-卡里耶夫总结道。
【编译：阿遥】