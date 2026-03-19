欧亚大陆腹地缺乏大型水体缓冲 哈萨克斯坦升温速度超全球平均

国家气象总局第一副局长埃赛特·卡里耶夫表示，根据监测数据，1976年至今，哈萨克斯坦气温升高1.8°C。这主要是由于哈萨克斯坦位于欧亚大陆腹地，全球气候变化的各种过程在哈萨克斯坦表现往往更加剧烈和明显。此外，由于哈萨克斯坦境内缺乏大型水体缓冲，气候变暖的影响进一步被放大。

据这位专家预测，到2050年，全国平均气温可能进一步上升约3.5°C，其中西部地区升温趋势预计最为显著。此外，气候变化还将直接影响河流"开河"现象——哈萨克斯坦各主要河流春季凌汛期（冰排期）将有所提前。

—由于气温升高，河流解冻时间比以往更早。这是温升带来的负面效应之一。针对未来温升的持续性影响，哈萨克斯坦在新的《水法典》和《生态法典》中已预先制定气候变化适应性措施。目前，相关方案正在稳步推进中。随着这些措施实施，气候变化带来的负面影响有望降至最低，-卡里耶夫总结道。

【编译：阿遥】