哈萨克斯坦拟扩大对白俄罗斯高附加值农产品出口

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦哈萨克斯坦农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫在欧亚经济联盟农工业政策委员会第七次会议期间，与白俄罗斯农业与食品部部长尤里·戈尔洛夫举行双边会谈，双方就进一步深化农工综合体领域合作进行讨论。

2025年，哈萨克斯坦与白俄罗斯农工综合体产品贸易额达到3.65亿美元，同比增长31%。今年以来，两国农产品贸易继续保持增长，1月至5月贸易额同比增长18%。

哈萨克斯坦将推动农业出口多元化、提高深加工产品比重作为重点方向。目前，加工产品在哈萨克斯坦农工综合体产品出口中的占比已超过51%。

在此背景下，哈方计划进一步扩大对白俄罗斯市场高附加值产品出口，重点包括葵花籽油、红花籽油、食品加工产品，以及油菜籽、葵花籽、亚麻籽等粮食和油料作物。

萨帕若夫表示，哈萨克斯坦正持续扩大农业出口规模，并通过增加高附加值产品改善出口结构。目前，哈方拥有相应的原料基础、生产能力和出口潜力，可以为白俄罗斯市场提供稳定供应。

白俄罗斯方面表示，有意进一步扩大农工综合体重点领域合作。

双方还重点讨论了种植业合作，包括加强育种、种子生产、现代农业技术、数字化解决方案及创新领域的经验交流。

畜牧业也是双方潜在合作方向之一。哈方表示愿分享肉牛养殖领域经验。目前，哈萨克斯坦已实施一批现代化育肥场项目，部分项目养殖规模可达5万头，同时正在发展单体存栏1万头以上的大型生产基地。

两国农业领域合作项目将通过哈萨克斯坦—白俄罗斯农业合作联合工作组进一步协调推进。