加拿大对美反制关税正式生效 最高税率达50%

（哈萨克国际通讯社讯）加拿大针对部分美国商品实施的新一轮反制关税于9月8日正式生效，美加贸易紧张局势进一步升级。

据加拿大政府公布的信息，此轮反制措施涉及约276亿加元的美国进口商品，根据不同产品分别征收15%、25%和50%的附加关税。相关商品主要涉及钢铁、铝、乳制品、家用电器、农业设备、纸浆和造纸、塑料以及电子产品等领域。

加拿大政府表示，此举是对美国8月22日起对价值约276亿加元的加拿大商品征收50%关税的回应。加拿大将根据美国针对相关产品实施的税率采取对等反制措施。

其中，部分钢铁和铝产品的现有关税将从25%提高至50%，与美国方面的税率保持一致。加拿大此前针对美国汽车采取的反制关税也将继续实施。

据《卫报》报道，美加双方此前在华盛顿举行了数日谈判，但相关磋商于8月21日破裂。此后，美国总统特朗普宣布对部分加拿大商品实施新的高额关税，两国贸易摩擦进一步升级。

加拿大总理马克·卡尼日前敦促美国政府认真对待双方贸易谈判。随着关税争端持续发酵，两国之间的分歧正从贸易领域向更广泛的外交关系延伸。

此外，特朗普9月7日还威胁限制加拿大飞机制造商庞巴迪（Bombardier）在美国销售飞机，除非该公司将生产转移至美国。

持续升级的贸易摩擦也给美国、墨西哥和加拿大之间的区域贸易关系带来新的不确定性。