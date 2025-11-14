哈萨克斯坦扩大对俄超市食品供应

QazTrade出口加速小组负责人阿尔马斯·伊赫萨诺夫指出，该文件是两国经济伙伴关系进一步强化的又一举措。

“通过将哈萨克斯坦商品摆上俄罗斯超市货架，我们为本土生产商开辟新机遇，同时以具竞争力的价格为俄罗斯消费者提供优质产品。”他强调。

此外，据该部门消息，QazTrade与俄罗斯合作方签署谅解备忘录，在喀山建立哈萨克斯坦生产商的贸易展览平台。新模式将使本土出口商能在俄罗斯中部地区展示产品，并建立区域网络的系统化分销。

“我们为哈萨克斯坦生产商进入新市场创造有利条件，推动国家出口活跃度提升。论坛印证了哈俄合作能够产生实效。”QazTrade总经理别里克·艾哈迈托夫说。

俄方代表则表示，与QazTrade的伙伴关系将构建哈萨克斯坦商品对俄供应的稳定渠道。

【编译：木合塔尔·木拉提】