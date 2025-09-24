托卡耶夫联大发言：呼吁国际社会紧急保护里海水资源

—去年是人类历史上最热的一年。在此，我要指出，中亚地区气温升幅是全球平均水平的两倍。阿拉套山的冰川正在快速融化，这直接威胁数百万人的用水和粮食安全。哈萨克斯坦从咸海悲剧中吸取了教训。通过系统性措施和国际合作，我们成功保住了北咸海。作为拯救咸海国际基金会的轮值主席国，哈萨克斯坦将在这一重要方向上继续积极工作。然而，里海水位正不断下降，这已不再是区域性问题，而是全球性的警讯。因此，我们呼吁区域伙伴和国际社会共同采取紧急行动，保护里海的水资源。-托卡耶夫强调。

总统还提到，去年哈萨克斯坦与法国、沙特阿拉伯及世界银行共同举办了“一水峰会”（One Water Summit）。

—为了避免未来的水资源短缺，我们需要更紧密的协调、更多的投资以及可持续的解决方案。为将这一议题纳入全球议程，哈萨克斯坦将与联合国及其他国际机构合作，于明年4月在阿斯塔纳举办区域生态峰会。作为我们环境保护承诺的一部分，全国范围内正在实施“清洁哈萨克斯坦”全民生态行动，已有数百万志愿者参与清洁、垃圾回收和环保教育。在哈萨克斯坦的倡议下，联合国已宣布2026年为“可持续发展志愿者国际年”。我们呼吁所有联合国成员国支持并参与这一重要倡议。在此，我建议大会通过一项决议，将4月22日定为“国际地球绿化日”。-托卡耶夫说道。

【编译：阿遥】