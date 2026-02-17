哈萨克斯坦扩大农产品深加工出口 皮革与羊毛加工能力逐步恢复

他表示，目前农业产品加工行业保持稳定且富有活力的发展态势。2025年食品生产总值达到3.9万亿坚戈，同比增长8.1%；固定资产投资规模较2024年翻番，达到3894亿坚戈。2025年前11个月，深加工产品出口额达32亿美元，同比增长33.8%。

此外，在农工综合体出口总额中，加工产品占比已达到52%。萨帕若夫指出，这一成果源于系统性推进生产多元化及提高高附加值产品比重的持续努力。

与此同时，哈萨克斯坦正分阶段恢复和现代化升级皮革与羊毛加工产能。部长介绍，2025年已投运多个重要项目，包括在阿克托别建成的年加工能力2.2千吨羊毛项目，以及在阿克莫拉州投产的年产2.4千吨饲料添加剂项目。

为进一步推动行业发展，目前正实施总投资99亿坚戈的8个投资项目。上述项目投产后，将新增约130万吨加工能力，进一步提升农业原材料的深加工水平。

农业部长强调，通过扩大加工规模和提升产业链配套能力，哈萨克斯坦正稳步提高农业附加值水平，增强出口竞争力，并为保障国内市场供应和实现产业升级奠定基础。

【编译：达娜】