07:43, 04 9月 2024 | GMT +6
巨大陨石坠落南非引关注 该国科学家揭秘其“神秘面纱”
（哈萨克国际通讯社讯）针对8月坠落在南非东开普省的巨大陨石，当地时间9月3日，南非金山大学、纳尔逊·曼德拉大学和罗德大学三校科学家联盟在东开普省事发地举办一场媒体吹风会，初步揭开了这颗陨石的“神秘面纱”。
8月25日，一颗大型陨石在位于南非东开普省格克贝哈地区以北的恩奎巴爆炸，爆炸波引发该地区地面及建筑物剧烈震动，并伴有强光和巨大噪音。对此，参与研究的科学家团队证实，这颗暂时被命名为“恩奎巴”的陨石并不是太空垃圾，事发地民众听到的巨大声响并非该地区暴发地震引起。
金山大学地球科学学院教授罗杰·吉布森透露，事发时恰好两名南非民众及时捕捉到陨石的相关证据：一人在圣弗朗西斯湾附近散步时拍下了陨石穿越大气层时的视频，另一人则在陨石坠落地捡到了五块陨石碎片，这为科学家团队进行相关研究提供了重要依据。
吉布森透露，经过科学家团队初步推算，“恩奎巴陨石”在进入地球大气层时的体积约为1立方米，其宇宙速度约为每秒20.1千米，相当于72360千米/小时。这颗陨石在距地球表面约38千米处爆炸，爆炸释放的能量相当于92吨炸药的引爆能量，并伴有巨大噪音。他强调，如此体积的陨石并不常见，被发现的碎片具有极高的科研价值。
南非著名地质学家、罗德大学教授迪恩·范尼凯克表示，初步观察表明，“恩奎巴陨石”主要构成为钙镁铝榴石-锂辉石-闪长石。这类陨石仅占人类观测到的陨石比重的8%左右。科学家团队经测算预计，此次发现的陨石样本很可能是在太阳系形成500万年后形成的。
金山大学地球科学系教授利奥·沃诺帕蒂斯表示，科学家们接下来将对陨石进行更为精细的评估，以巩固初步观察结果，并深入了解该陨石的确切化学性质。