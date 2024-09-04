巨大陨石坠落南非引关注 该国科学家揭秘其“神秘面纱”

8月25日，一颗大型陨石在位于南非东开普省格克贝哈地区以北的恩奎巴爆炸，爆炸波引发该地区地面及建筑物剧烈震动，并伴有强光和巨大噪音。对此，参与研究的科学家团队证实，这颗暂时被命名为“恩奎巴”的陨石并不是太空垃圾，事发地民众听到的巨大声响并非该地区暴发地震引起。

金山大学地球科学学院教授罗杰·吉布森透露，事发时恰好两名南非民众及时捕捉到陨石的相关证据：一人在圣弗朗西斯湾附近散步时拍下了陨石穿越大气层时的视频，另一人则在陨石坠落地捡到了五块陨石碎片，这为科学家团队进行相关研究提供了重要依据。

吉布森透露，经过科学家团队初步推算，“恩奎巴陨石”在进入地球大气层时的体积约为1立方米，其宇宙速度约为每秒20.1千米，相当于72360千米/小时。这颗陨石在距地球表面约38千米处爆炸，爆炸释放的能量相当于92吨炸药的引爆能量，并伴有巨大噪音。他强调，如此体积的陨石并不常见，被发现的碎片具有极高的科研价值。

南非著名地质学家、罗德大学教授迪恩·范尼凯克表示，初步观察表明，“恩奎巴陨石”主要构成为钙镁铝榴石-锂辉石-闪长石。这类陨石仅占人类观测到的陨石比重的8%左右。科学家团队经测算预计，此次发现的陨石样本很可能是在太阳系形成500万年后形成的。

金山大学地球科学系教授利奥·沃诺帕蒂斯表示，科学家们接下来将对陨石进行更为精细的评估，以巩固初步观察结果，并深入了解该陨石的确切化学性质。