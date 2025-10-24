《扩大伙伴关系协定》十周年：哈萨克斯坦与欧盟在29个领域深化合作

自1993年2月2日两方建立外交关系以来，哈萨克斯坦与欧盟的合作持续深化，而2015年正式生效的《扩大伙伴关系与合作协定》更是将双边关系提升至新的战略高度，使哈萨克斯坦成为欧盟在中亚的首要伙伴。

哈萨克斯坦参议员比比古丽·杰克森拜在接受哈通社采访时指出，该协定不仅在政治层面上推动了交流，更在经济、投资、能源、交通、环境、科研、创新与法治等29个具体领域确立了系统化合作机制。

Фото: видеодан алынған скрин

- “协定实施以来，投资法律保障得到加强，双方贸易额已超过500亿美元，这样的成绩在该地区前所未有。”- 她强调。

比比古丽·杰克森拜指出，欧盟选择率先与哈萨克斯坦签署此类综合性协定，充分体现了对哈萨克斯坦稳定政策与国际声誉的信任。

- “这是欧盟对哈萨克斯坦作为战略伙伴的高度认可。如今，欧盟也开始与吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦签署类似协定，而我们早在十年前便奠定了合作的坚实基础。”- 她说。

经济与能源合作稳步扩大

据哈萨克斯坦外交部数据，自2025年初以来，欧盟国家对哈萨克斯坦经济投资已超过2000亿美元，约占欧盟对中亚地区投资总额的65%。双方在非资源领域合作潜力仍巨大，特别是在农业方面。哈萨克斯坦目前已向欧盟出口鱼类及其制品，未来计划增加蜂产品、肉类及其他农产品出口。

哈萨克斯坦是欧盟在能源安全领域的重要合作伙伴，承担着为欧盟提供约13%的石油和16%的铀供应任务。未来计划还包括从哈萨克斯坦向欧洲出口绿色氢能。

此外，哈萨克斯坦已向欧洲出口钛、铍、钽等稀有金属。欧方也积极支持哈萨克斯坦在稀有金属勘探、开采及加工领域的发展。今年，欧盟委员会正式将位于卡拉干达州的“萨雷托甘”石墨矿项目纳入欧盟战略项目清单，该项目总投资预计在6200万至3.44亿美元之间。

“中间走廊”助推交通与物流合作

在交通与物流领域，双方合作同样不断深化。哈萨克斯坦凭借横跨欧亚的地理优势，成为连接东西方的重要枢纽。经哈萨克斯坦领土贯穿的跨里海国际运输走廊（TITR）在地缘政治不稳定的背景下，成为传统运输路线的重要替代通道。

这一领域的合作为双方带来显著经济收益。哈萨克斯坦获得投资、技术与基础设施升级机会，从而推动经济多元化；欧盟则能加强与亚洲的运输联系，降低物流成本与地缘风险。在欧盟的“全球门户（Global Gateway）”战略框架下，哈萨克斯坦被视为中亚地区的关键合作伙伴。

教育、科技与人员往来持续深化

哈萨克斯坦与欧盟在教育与科研领域的合作同样成果丰硕。双方通过学术交流、人才流动及“Erasmus+”等项目，推动了高等教育国际化。目前，哈萨克斯坦已有来自德国、法国、意大利、匈牙利和波兰等国的40所高校建立分支或长期合作项目，其中85%专注于高科技领域，如计算机工程、网络安全、核物理、自然科学与工程技术等。

双方还计划启动简化签证制度谈判，以便利公民与企业人员往来，促进文化与人文交流。

迈向更紧密的欧亚合作未来

哈萨克斯坦与欧盟正携手在关键矿产、人工智能、可再生能源及人文交流等多个方向形成互补优势，构建可持续与创新驱动的合作格局。

近年来，双方高层互动频繁。2021年，托卡耶夫总统访问布鲁塞尔；2022年，欧洲理事会主席夏尔·米歇尔访问哈萨克斯坦；同年，在托卡耶夫倡议下，首届“中亚—欧盟”领导人峰会于阿斯塔纳举行。2025年，托卡耶夫总统又两度与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔会晤，进一步推动双边战略合作。

【编译：达娜】