哈萨克斯坦扩大国家奖项体系 新增三种勋章

据参议院相关委员会结论文件显示，修正案明确规定，同一荣誉称号不得重复授予同一人。

此外，法案对哈萨克斯坦勋章体系进行了补充，在保留现有国家奖项的基础上，新增“阿里·法拉比”勋章（AL-FARABI）、“霍加·艾哈迈德·亚萨维”勋章（QOJA AHMET YASSAUI）以及“仁爱”勋章（Мейірім）。

根据法案规定，“阿里·法拉比”勋章将授予在教育、科学、文化及精神文明领域取得突出成就的公民。

“霍加·艾哈迈德·亚萨维”勋章则用于表彰国内外学者、国家及社会活动人士，以及为巩固国家地位、推动社会政治、社会、人文和文化领域发展作出贡献的人士。

新设立的“仁爱”勋章将授予在慈善、赞助及公益事业领域作出重大贡献的公民。

与此同时，法案还进一步明确了“荣耀”勋章（Даңқ）、“勇武”勋章（Айбын）以及“因战斗英勇”奖章（Жауынгерлік ерлігі үшін）的授予标准，相关奖项适用于军人、特种国家机关人员、执法机构人员、民防系统工作人员以及国家专递通信部门人员。

此外，法案还进一步明确了多子女母亲奖励体系，其中包括“金项链”（Алтын алқа）和“银项链”（Күміс алқа）奖章。

此前，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于2025年12月5日在“金质奖”（Алтын сапа）和“责任”（Парыз）奖颁奖典礼上，提出设立“仁爱”勋章。

2026年3月21日，总统在与突厥斯坦州居民会面时宣布设立“霍加·艾哈迈德·亚萨维”勋章；同年4月11日，在科学工作者表彰仪式上，又宣布设立“阿里·法拉比”勋章。

【编译：木合塔尔·木拉提】