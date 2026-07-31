森林大火：联合国称预防是最佳防御手段

这一警告来自联合国欧洲经济委员会。该委员会表示，根据最新可获得的数据，今年欧洲各地已有超过43.4万公顷的土地被大火烧毁。

联合国欧洲经济委员会环境与森林司司长德达表示：“每个夏天都提醒我们，森林大火已不再是偶发事件，而是气候变暖带来的日益可预见的后果。”

她说：“虽然应急响应依然至关重要，但我们最大的机遇在于预防、可持续森林管理以及建设更具韧性的自然景观和社区。”

森林被毁，居民撤离

在欧洲，野火已摧毁法国吉伦特地区约4.2万公顷的松林，并迫使数万名居民和游客撤离。

邻国西班牙的过火面积已超过20万公顷，是其历史平均值的两倍，这使得今年成为该国数十年来最严重的野火季之一。

欧盟近日警告称，野火危机正向东蔓延，随着高温、干旱和强风持续至8月初，希腊和意大利面临的风险正在上升。

大西洋彼岸的形势同样严峻。今年迄今，美国已记录约184.9万公顷的过火面积，而加拿大则发生了4000多起野火，烧毁了377万公顷的土地，且仍有数十起大火尚未得到控制。

深远的影响

尽管野火通常以过火面积来衡量，但其对人类的影响远超出森林边缘。

居民的房屋、基础设施和生计可能付之一炬，整个社区可能被迫在短时间内紧急撤离。此外，烟雾可扩散数百甚至数千公里，影响远方地区的空气质量和居民健康。

经济损失也在不断攀升。仅在欧盟，据估计野火每年造成的损失就高达约25亿欧元，包括基础设施损毁、旅游收入损失以及对整体经济运行的干扰。

即使大火被扑灭，社区仍需应对生态系统退化、生物多样性丧失、农业生产力下降、健康影响以及昂贵的生态修复工作。

人为引发的危机

人类活动仍是野火的主要成因。大约十起野火中有九起是由人类造成的——无论是因疏忽还是蓄意行为。

这表明，通过提高公众意识、加强监管、在极端火灾危险期实施临时限制，以及在森林和自然区域内采取负责任的行为，许多火灾是可以预防的。

与此同时，气候变化正使火灾规模更大、破坏力更强，因为气温上升、干旱持续、热浪频发以及降雨模式的变化，延长了火灾季节，并使以前被认为风险较低的地区也面临威胁。

野火也在加剧气候危机。2021年，野火估计排放了18亿吨二氧化碳。

2001年至2023年间，全球野火产生的碳排放量激增约60%，而欧洲、北美和中亚的北方针叶林火灾排放量几乎增加了两倍。

联合国欧洲经济委员会指出，这形成了一个危险的反馈循环：气候变化加剧了野火风险，而规模更大的野火又会释放更多温室气体，进而进一步加速全球变暖。

今日投资，共创更安全的明天

尽管极端野火一旦发生往往无法完全阻止，但其发生频率和影响可以得到显著降低。

联合国欧洲经济委员会呼吁加大对预防、可持续森林管理、早期预警、公众意识提升及气候适应方面的投资，以拯救生命、保护森林并减少损失。

包括人工智能在内的技术正成为这方面的关键工具，例如土耳其采用的基于人工智能的探测系统、卫星监测以及实时风险测绘。

然而，联合国欧洲经济委员会强调，仅靠技术还远远不够。

该委员会表示：“随着气候风险持续加剧，增强森林的抗火韧性已不再仅仅是环境领域的优先事项——这是对公共安全、经济稳定和气候安全的投资。”