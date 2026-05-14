欧亚大陆和平的关键：突厥世界

署名文章全文如下：

1991年，土耳其是第一个承认哈萨克斯坦独立的国家。自那时起，我们基于共同历史、文化和精神根基的兄弟情谊日益深厚。事实上，我们友谊和精神团结的传统源远流长。

自2000年以来，我们的双边关系达到了一个新的历史里程碑。得益于我们在政治、经济和文化领域共同建立的制度机制，我们的合作开始取得更加具体和富有成效的成果。我们在能源、交通、物流和国防工业等领域的经济合作以及教育和文化伙伴关系正在广泛而坚实的基础上发展。

显然，在2012年成立的高级别战略合作委员会框架下，我们在发展经济和贸易关系方面取得了显著成就。如今，我们与哈萨克斯坦的双边贸易额已接近100亿美元。迄今为止，土耳其企业集团在哈萨克斯坦经济中的直接投资额已接近60亿美元。此外，土耳其承包商已在哈萨克斯坦成功完成了约550个大型项目，总价值超过300亿美元。我们与哈萨克斯坦总统、我尊敬的兄弟哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫共同制定的共同目标是，将双边贸易额提升至150亿美元。我相信，通过我们共同的努力，我们将在最短的时间内实现这一目标。

我们最重要的优先事项之一是将我们在教育、体育和文化领域的合作关系提升至完美水平，这将进一步巩固我们两国人民之间的兄弟情谊。众所周知，安卡拉已被指定为2026年突厥国家组织旅游之都。值此良机之际，我诚挚邀请哈萨克斯坦兄弟莅临土耳其首都安卡拉。安卡拉拥有丰富的文化、历史和人文遗产，凝聚着突厥世界的共同智慧。我们非常荣幸能在全年举办的各项历史、文化和体育活动中见到哈萨克斯坦兄弟。

此次访问哈萨克斯坦对我们意义重大。在当前美以伊对抗、加沙和平进程动荡、地区政治稳定、能源安全以及交通运输等问题备受全球关注的背景下，我们在哈萨克斯坦举行的双边会谈显得尤为重要。我相信，此次访问不仅将把我们两国之间的政治、经济和贸易关系提升到一个新的水平，而且将进一步巩固我们两国人民的悠久友谊。

作为此次访问的一部分，我们将参加突厥国家组织国家元首非正式峰会。峰会将提供一个机会，全面探讨突厥世界政治、经济和文化一体化的潜力，并共同评估区域挑战。作为肩负突厥世界荣耀的国家，我们将继续秉承霍贾·艾哈迈德·亚萨维的哲学思想：“如果穷人吃不饱饭，富人不为自己的困境感到悲痛，世界就不会繁荣。”我们将永远肩负起维护本地区乃至全世界和平、繁荣与安宁的历史责任。

区域冲突和危机已成为全球共同安全、经济繁荣与稳定的重大挑战。面对地缘政治对抗、能源供应安全中断以及由此引发的金融市场波动等带来的新型非对称风险，全球体系正承受着严峻的压力。此外，基于人工智能的大规模转型所带来的新进程也进一步暴露了全球体系的脆弱性。正如我们长期以来所强调的，所有这些挑战都清楚地表明了当前国际秩序和全球治理机制的脆弱性，以及对其进行根本性改革的必要性。

此前，我在2014年联合国大会的演讲中，曾对国际体系的结构和合法性提出质疑，并指出“世界大于五个国家”的口号有助于构建一个公正的世界。遗憾的是，我不得不说，自那时以来，在构建公正包容的全球体系方面，并未取得任何实质性进展。加沙局势便是最令人震惊和严重的例证。以色列的罪行践踏了人类共同的价值观。

作为土耳其，我们坚信，唯有建立基于“有效规则”的秩序，才能克服全球和区域危机。为此，我们毫不犹豫地承担起责任，无论是在多边组织内部还是独立行动中，致力于结束本地区乃至全球的危机和冲突。在和平外交和调解倡议中，我们与各方建立基于信任的对话，并确保采取切实措施，在外交谈判桌上解决问题。我们非常欣慰地看到，我们为全球和平与繁荣而秉持的原则性外交在全球范围内得到认可。

然而，显而易见，为了构建更加公正、包容和可持续的和平与繁荣，必须拓展双边、区域和全球伙伴关系。在此背景下，我们认为，区域争端首先应通过区域各国的制度性倡议来解决。秉持“区域各国自行解决区域问题”的理念，我谨强调，我们始终对突厥国家组织、我们的成员组织以及邻国发起的联合倡议持开放态度。我们与友好兄弟哈萨克斯坦在任何重要问题上的合作与伙伴关系，例如联合国安理会的结构性问题、解决区域和全球冲突以及建立可持续的经济繁荣，在我们的外交政策中都占据着特殊地位。

【编译：小穆】