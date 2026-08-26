哈约探讨扩大贸易、投资和旅游合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦与约旦日前在安曼举行政治磋商，双方就双边关系现状与发展前景以及当前国际和地区议题交换了意见，并重点讨论进一步扩大经贸、投资、农业、交通、旅游和航空等领域合作。

哈萨克斯坦代表团由外交部副部长阿尔曼·伊萨哈利耶夫率领，约旦外交与侨务部秘书长达伊法拉·阿里·法耶兹参加磋商。

会谈开始时，约方祝贺哈萨克斯坦顺利举行首次库鲁尔泰议员选举，并指出此次选举对国家进一步政治发展具有重要意义。

哈萨克斯坦外交部表示，双方积极评价哈约关系发展势头，并就进一步加强政治对话、拓展双边务实合作进行了讨论。

双方重点就加强经贸和投资联系，以及农业、交通、旅游、航空运输等领域合作交换意见，同时讨论了领事合作和完善双边条约法律基础等问题。

双方还就联合国、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等多边框架下的合作进行了交流，并讨论包括中东局势在内的国际和地区热点问题。

在加强国际人道法全球合作背景下，双方还讨论了定于2026年12月7日在约旦举行的“战争中的人道”（Humanity in War）高级别会议筹备工作。哈萨克斯坦和约旦与其他国家一道，共同发起了加强国际社会对国际人道法政治承诺的全球倡议。

访问期间，伊萨哈利耶夫还与约旦王室代表举行会谈。双方回顾了2025年哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问安曼以及约旦国王阿卜杜拉二世访问阿斯塔纳的成果，并就落实两国领导人达成的高层共识以及未来高层交往前景交换意见。

会谈结束后，双方重申将继续加强哈约政治对话，并推动双边合作向更加务实、更具实质性成果的方向发展。