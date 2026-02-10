中亚最大科技盛会ALEM TECH FEST 2026将亮相阿斯塔纳 汇聚7国5000余名学生

本届科技节展览面积达1.5万平方米，将有来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、爱沙尼亚、中国香港和越南等7个国家和地区的5000多名学生参展，集中展示各自的工程与科技项目。

活动期间还将举办中亚FIRST锦标赛（Central Asia FIRST Championship）。参赛队伍将在FIRST项目框架下展示工程研发成果。此外，科技节框架内还将举行Alem Drone League无人机赛事、人形机器人展示，以及RoboCup、Battle of Bots和Hour of AI等多个科技与人工智能主题板块。

根据赛事安排，锦标赛结束后将评选出50支最强队伍，其中14支队伍将获得参加在美国休斯敦举行的FIRST Championship全球总决赛的资格。其余队伍也将代表中亚地区，赴加拿大、墨西哥、荷兰、土耳其、阿联酋、中国、希腊和韩国参加国际科技与机器人赛事。

【编译：达娜】