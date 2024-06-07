世界石油大会将于2028年在哈萨克斯坦举行

据哈萨克油气和能源企业协会（Kazenergy）消息，WPC哈萨克斯坦国家委员会与世界石油理事会(WPC Energy)领导人日前于英国伦敦举行了会晤。

根据会晤结果，双方就在2028年于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办第26届世界石油大会（WPC）签署了备忘录。

消息称：

- 世界石油理事会成员注意到哈萨克斯坦工业的高水平发展，以及其对世界工业的重要性，并充分考虑了哈萨克斯坦的在国际舞台上的声望，对哈萨克斯坦举办大会的候选资格予以了高度评价。在投票阶段，哈萨克斯坦阿斯塔纳市作为第26届大会举办城市的倡议，得到了理事会成员的一致支持（占世界石油和天然气产量和消费量96%的 57个国家）。

Photo credit: Galymzhan Karamanuly/Kazinform

Фото: kazenergy.com

Фото: kazenergy.com

据了解，举办世界石油大会（WPC）的经费，将通过吸引国际赞助、出租代表席位和展厅位等方式予以筹集。该活动所有可能的利润将用于慈善目的，包括实施在阿特劳创建石油博物馆的社会项目，以及为哈萨克斯坦高等技术教育机构的学生提供特殊教育补助金等。

世界石油大会的全称是“世界石油大会──石油科学、技术、经济及管理论坛” (World Petroleum Congresses -- Forum for Petroleum Science, Technology, Economics and Management)，是一个非政府、非盈利、国际性的石油代表机构，被公认为世界权威性的石油科技论坛、石油界的奥林匹克。

大会宗旨是为了人类的利益，加强对世界石油资源的管理，不断促进世界石油工业对先进的石油科学技术的应用和对有关的经济、金融及管理问题的研究；在全世界范围内推动和促进石油科学技术的发展；加强成员国之间的合作；在世界范围内为石油科技人员、管理者和行政人员交流信息和讨论研究提供论坛。组织机构有大会、常任理事会和执行局。

此前，世界石油大会曾在英国、美国、挪威、中国、巴西、西班牙、卡塔尔、俄罗斯、土耳其和加拿大举行。 2026年，大会将在利雅得（沙特阿拉伯）举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】