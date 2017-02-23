文体部长：迪玛希将在中国演唱哈萨克民歌《Daididao》

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒22日称，在中国参加《歌手2017》大赛并大受欢迎的哈萨克斯坦歌手迪玛希•库代别尔艮，将在赛事下一期演唱著名的哈萨克民歌《Daididao》。

文体部长是在22日通过其个人Facebook主页发布这一消息的。



"朋友们，有一个好消息！迪玛希•库代别尔艮将在《歌手2017》大赛的舞台上，演唱著名的哈萨克民歌《Daididao》，来自哈萨克斯坦国立艺术大学民族器乐交响乐团将为其提供伴奏。"穆哈梅迪吾勒在Facebook上写道。



据穆哈梅迪吾勒透露，在哈萨克斯坦文体部的组织和协调下，民族器乐交响乐团成员已经抵达了中国，并投入了正式节目录制前的彩排工作。



"迪玛希的同学们对于此次中国之行感到非常的兴奋，并将同迪玛希一起，为观众们带来最精彩和最专业艺术展示。乐团的姑娘小伙子们，将身着为比赛专门订制的民族服饰登台演出。"穆哈梅迪吾勒说。



在2015年参加欧洲《斯拉夫集市》音乐大赛时，就曾演唱过《Daididao》并大获成功，一举夺冠。



值得一提的是，中国歌手高樱也曾凭借其翻唱的中文版哈萨克民歌专辑《Daididao》，成为首位获得意大利鲁尼兹亚音乐奖的中国大陆音乐人。



【编译：木合塔尔·木拉提】