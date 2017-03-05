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    16:42, 05 三月 2017 | GMT +6

    迪玛希首弹冬不拉献唱《Daididau》震撼全场

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    哈通社阿斯塔纳 -- 我国人气歌星迪玛希•库达伊别尔艮日前在中国湖南卫视《歌手2017》节目第七期中获得第三名。中国香港歌手林忆莲获得第一，另一名选手张碧晨被淘汰出局。

    本期节目中，迪玛希用哈萨克传统乐器--冬不拉演唱歌曲《Daididau》，震撼全场。在场观众因其精彩演绎而深深投入到优美的旋律中。


    迪玛希的好友阿勒帕慕斯•沙里莫夫日前在ins主页上写道，自从迪玛希用冬不拉演唱歌曲《Daididau》，该乐器便博得粉丝们的喜爱。

    他写道："表演结束后， 迪玛希止不住眼泪抱住我说：‘朋友，这才是我的目的...（注：向中国观众展示博大精深的哈萨克民族传统文化）'。我从未见到迪玛希如此感动。他一上场就深深投入到演绎当中。他还完美地演奏了哈萨克著名乐曲--《Adai》。今日对迪玛希而言是非常特殊的一天。迪玛希演唱歌曲《Daididau》不到一天，中国各大网站便开始对哈萨克传统乐器--冬不拉产生兴趣。无论在演唱《Adagio》或者《S.O.S》时，迪玛希从未如此兴奋过。他对艺术的热爱令我颇受感动。"




    《歌手2017》节目已接近尾声，截至目前共举办四轮。根据前四轮比赛结果，迪玛希位列总成绩单第五名。下一期节目，迪玛希将演唱中文歌曲《天亮了》。

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    文化 艺术 娱乐 迪玛希 黄金储备
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