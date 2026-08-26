加拿大将对部分美国商品加征最高50%反制关税

（哈萨克国际通讯社讯）加拿大将从2026年9月8日起，对部分原产于美国的商品加征15%、25%和50%的反制关税，涉及进口额约276亿加元。

据加拿大政府公布的信息，此次反制措施旨在与美国针对相同产品实施的关税水平相对应。

此次关税清单共涉及874个税目。其中，适用25%关税的商品最多，共449个税目，占比约51.4%。

适用50%最高税率的商品主要集中在钢铁及相关产品，包括钢板、钢管、钢条、钢丝、结构型钢及管件等。此外，胶合板、纸制品、牛奶及乳清制品、服装、地毯、塑料制品及部分家居用品也将被征收50%关税。

适用25%关税的商品主要包括食品及消费品，其中鱼类和海产品占比较高，此外还包括奶酪及其他乳制品、地毯、家具、厨具、冰箱、部分空调及多种家用电器。

15%的关税主要针对机械和工业设备，包括农业机械及割草机零部件、叉车、工业起重和搬运设备、部分工具、模具以及部分空调设备。

加拿大方面表示，上述反制关税仅适用于原产于美国的商品。相关措施将于9月8日凌晨0时01分正式生效，在此之前已处于运往加拿大途中的美国商品不受影响。

此前，美加贸易摩擦进一步升级，美国方面曾威胁对加拿大商品加征最高50%的关税。