塔吉克斯坦罗贡水电站大坝将再加高30米

（哈萨克国际通讯社讯）塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙（Эмомали Рахмон）在与罗贡水电站建设人员会面时下达指示，要求到2027年将该水电站大坝高度再提高30米。

拉赫蒙表示，罗贡水电站建设是塔吉克斯坦独立以来最重要的成就之一，将为当代及后代民众福祉创造条件。

“在当前复杂形势下，能源安全已成为每个国家的主要目标之一。对我国而言，按照既定期限完成罗贡水电站建设并全面释放其发电能力，具有极其重要和决定性的意义。”拉赫蒙说。

拉赫蒙向建设人员的辛勤工作表示感谢，并指出，将大坝提升至海拔1155米，是献给塔吉克斯坦独立35周年的一份厚礼。

他表示，项目每完成一个建设阶段，都将推动塔吉克斯坦进一步接近实现能源完全独立和发展绿色经济等国家战略目标。

拉赫蒙要求，为在2027年前实现能源完全独立，应将大坝高度提升至海拔1185米，并确保水库水位不低于海拔1165米。

罗贡水电站位于塔吉克斯坦罗贡市附近的瓦赫什河上。项目于1987年开工，但苏联解体后建设一度中断，并于2016年恢复施工。目前，水电站已有两台机组投入运行，分别于2018年和2019年启用。项目共计划安装6台机组。

项目全部建成后，罗贡水电站大坝高度将达到335米，成为世界最高水坝；水电站总装机容量将达到3780兆瓦，成为中亚地区规模最大的水电站。

此前有报道称，塔吉克斯坦计划于2026年为罗贡水电站建设投入10亿美元。