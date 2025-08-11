澳大利亚宣布将承认巴勒斯坦国

澳总理办公室当天发表声明称，该决定旨在为推动“两国方案”落实、加沙地带停火以及被扣押人员释放作出贡献。

阿尔巴尼斯当天在首都堪培拉发表讲话称，过去两周，他与英国、法国、新西兰和日本等国领导人，以及以色列总理内塔尼亚胡、巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯分别讨论了巴以问题。他指出，“两国方案”是打破中东地区暴力循环，终结加沙地带冲突、苦难与饥荒的最大希望。

“加沙地带局势已超出世界上最令人担忧的程度。太多无辜的生命丧生。”阿尔巴尼斯表示，以色列政府无视国际社会的呼吁，未能履行其在加沙地带的法律和道德义务。以政府正在迅速扩张非法定居点，威胁吞并巴勒斯坦被占领土，并公开反对建立巴勒斯坦国，从而扼杀了推动落实“两国方案”的前景。同时，巴勒斯坦民族权力机构已向澳政府作出包括改革治理体系、实施非军事化举措并举行大选等承诺，并重申承认以色列的生存权。

阿尔巴尼斯还表示，承认巴勒斯坦人民长期以来合法愿望的同时，澳大利亚也重申对以色列人民自由、安全生活权利的承诺，并再次呼吁巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)释放所有被扣押人员。

法国、英国、加拿大等西方多国近日相继宣布将承认巴勒斯坦国，国际社会要求落实“两国方案”的呼声进一步加强。