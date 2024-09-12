哈萨克斯坦最大聚乙烯项目开工建设

该项目是托卡耶夫总统关于在该国西部地区发展石化工业集群指示框架内实施的，将成为哈萨克斯坦最大的制造业项目。

项目计划于2029年竣工。

该项目的投产将有望实现国内生产替代进口聚乙烯，并确保高附加值产品出口的增长。

预计该项目建设期和运营期将创造岗位约8800个，投产后贡献哈萨克斯坦GDP份额约1.2%。

该项目还将在国民经济中产生乘数效应，促进国内相关产业的发展和终端产品的新生产。

众所周知，聚乙烯是全球塑料工业中消费量最大的材料，几乎用于所有经济行业。

据悉，2021年10月俄罗斯石油天然气公司SIBUR、Samruk-Kazyna和哈国家油气公司签署了哈萨克斯坦石化项目合作基本条款协议。

2023年5月18日，中石化与哈国家油气公司（KazMunayGas）就聚乙烯项目在西安签署重要协议，根据协议，中国石化将收购该项目30%的股权。

2024年4月19日，中石化与哈国家油气公司完成哈萨克斯坦聚乙烯项目（Silleno）的股权交割。

【编译：木合塔尔·木拉提】