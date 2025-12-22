阿斯塔纳大力推进城市绿化与公共空间建设

阿斯塔纳市市长杰恩斯·哈斯穆别克在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上，通报了首都今年的社会经济发展成果。

“美化工程覆盖全市所有区域。例如，阿塔图尔克公园更新了滨水步道，采用石质护岸，既提升了景观效果，又防止水土流失，同时确保亲水安全。和平与和谐公园安装了独特艺术装置，包括‘生命之树’纪念碑穹顶。曼别托夫街以统一建筑风格完成美化，图尔帕尔购物中心前小广场得到更新。主要干道如曼吉利克·叶尔大道、阿拜大道、纳日梅坚诺夫街和图尔克斯坦街也在同步美化。我们正向无障碍环境转型，打造便捷安全的步行道和过街设施。三项全能公园段滨水区重建持续推进，新建步行路线、体育区域，并种植大型乔木，”市长说。

阿斯塔纳市市长还介绍了新步行大道GreenLine项目进展。该大道全长超过3公里，从托列毕伊街延伸至艾特马托夫街。项目分两期实施，第一期从阿涅特·巴巴街至库利捷金街已完工。这里种植了大型乔木，建成连通水塘系统，并设有游乐场、运动场和主题区。

此外，朱尔格诺夫街完成美化。如所周知，2025年根据总统令被定为“工人职业年”。在萨赖什克区新建“工人职业大道”，配备儿童游乐设施和健身器材，种植树木，安装局部灌溉系统。房屋外墙绘制了致敬劳动职业者的壁画，并设置主题艺术装置。

在阿拉木图区，对面积2.5万平方米的库伊演奏者大道进行大规模重建。新设游乐区、健身区和工作出区，安装长椅和凉亭，完成综合绿化，修建挡土墙和现代化灌溉系统，并扩大停车空间。

“2026年，我们将启动大型项目——千年大道。其概念为打造一条4公里长的线性公园，无机动车穿越，便于步行、运动和休闲。项目分多个阶段：第一阶段覆盖住宅小区活跃开发区域，同时规划火车站公园，该公园将成为‘努尔卓勒’火车站附近的重要吸引力点，”阿斯塔纳市市长表示。

长远来看，千年大道将在未来几年分阶段发展，保持整体理念：形成连续绿色走廊，配备现代化公共空间、无障碍环境、自主排水系统和绿化带。千年大道将成为城市新轴线，连接主要区域，为居民和游客创造舒适、现代、生态的空间。

此前消息显示，阿斯塔纳将新建围产中心、创伤急救点和多家诊所。

【编译：木合塔尔·木拉提】