哈萨克斯坦加大融资支持力度培育中型企业

在落实国家元首《人工智能时代的哈萨克斯坦：关键任务及通过数字化转型解决方案》国情咨文全国行动计划框架下，政府与欧洲复兴开发银行联合开展企业深度诊断，评估投资潜力并制定个性化增长方案。目前，已有20家企业纳入该计划，预计到2030年参与企业数量将不少于70家。

在融资支持方面，2025年启动的“Orleu”优惠融资计划已为1700多个项目提供总额4820亿坚戈的资金支持，显示出该工具的高需求度和实际成效。依托“Damu”基金，政府还设立了两个担保基金，以扩大企业融资渠道。

其中，第一担保基金通过组合担保方式支持融资额不超过70亿坚戈的项目，已支持2384个项目，担保金额达2299亿坚戈。第二担保基金则面向大型投资和基础设施项目，首个项目已提供28亿坚戈担保，另一个项目正处于签约阶段。

政府表示，未来将根据行业和地区特点，转向更具针对性的支持方式，进一步释放不同类型企业的发展潜力。随着一系列政策持续落地，哈萨克斯坦的创业环境正朝着更加成熟、稳定和充满活力的方向发展。

【编译：阿遥】