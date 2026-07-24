“哈萨克斯坦大草原游牧民族文化展”在中国杭州隆重开幕

消息称，此次展出的279件独特的考古文物将向公众介绍曾居住在哈萨克斯坦境内的古代和中世纪游牧民族的历史、艺术和文化遗产。

哈萨克斯坦共和国驻上海总领事努尔兰·阿赫霍什哈尔沃夫、哈萨克斯坦文化中心驻北京代表、哈萨克斯坦共和国国家博物馆领导、中国各博物馆馆长、科学家、考古学家和文化史学家出席了开幕式。

Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

展览分为三个主题展区，展出从青铜时代到中世纪的珠宝、武器、工具、工艺品、陶瓷和织物。这些文物展现了萨克、乌孙、匈奴、康利和突厥等部落的文化，以及丝绸之路沿线城市繁荣的历史。

展览中最突出的文物包括在叶西克堡垒中发现的“金人铠甲”考古复原品、康居女性衣饰修复品和匈奴武士的图像。还向公众展示了在什利克蒂土丘中发现的金器、扎劳伊和卡尔加利的宝藏、阿里斯河谷和库尔托贝镇的考古发现、13世纪末至14世纪初的丝绸织物。

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在展览开幕式上，哈萨克斯坦国家博物馆与浙江省博物馆签署了合作备忘录。该备忘录旨在开展联合科学研究、丝绸之路历史遗迹研究、经验交流以及组织考古探险活动。

值得一提的是，该活动是在哈萨克斯坦与中国文化合作框架下，并在两国建交35周年之际举办的。

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