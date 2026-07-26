当“AI医生”开始抢走白大褂：医疗人工智能是革命还是风险？

（哈萨克国际通讯社讯）人工智能正以前所未有的速度进入医疗健康领域。从解读体检报告、分析影像检查，到整理病史、提供健康建议，越来越多的人开始将聊天机器人视为获取医疗信息的重要渠道。随着OpenAI正式大规模推出ChatGPT Health服务，医疗人工智能的应用迈入新的阶段，也再次引发全球关于“AI能否取代医生”的广泛讨论。

一方面，人工智能正在帮助患者更高效地理解医学知识、提高医疗服务可及性；另一方面，由错误建议、算法“幻觉”甚至误导性医疗信息引发的风险也不断显现。AI究竟会成为医生最重要的助手，还是可能动摇传统医疗体系的基础？这一问题正成为科技界和医疗界共同关注的焦点。

“白大褂”的新竞争者出现了

高科技正在改变医生与患者之间延续多年的传统交流模式，并开始在一定程度上承担部分原本属于医生的工作。如今，越来越多能够全天候实时分析人体健康信息的智能算法，正逐渐走进普通人的日常生活。

近期，OpenAI正式大规模推出医疗服务平台ChatGPT Health，被认为是科技界和医学界最受关注的事件之一。该平台已向美国所有18岁以上用户开放，无论是免费版还是付费订阅用户均可使用。

随着OpenAI推出最新一代模型GPT-5.6 Sol，用户无需进入专门的医疗页面，便可以直接在ChatGPT主界面咨询各种健康问题。

据美国科技媒体《The Verge》介绍，这项服务已直接整合进聊天窗口，用户不仅可以上传病历、化验结果，还能够导入健身追踪器的数据。免费版以及Go、Plus和Pro订阅用户均可直接在日常对话界面询问与健康有关的问题，而无需进入额外页面。

这一服务的普及速度令人惊讶。官方数据显示，目前全球每周已有超过2.3亿人次向ChatGPT咨询健康问题。

OpenAI表示，其中相当一部分用户来自医疗资源相对匮乏的偏远地区以及低收入家庭。更值得关注的是，约七成医疗咨询发生在医院和诊所停止接诊之后，也就是传统医疗服务无法提供帮助的时间段。

Фото: Kazinform/AI

面对这一迅速增长的使用规模，OpenAI高管也开始对人工智能在医疗领域的发展前景作出更加积极的表态。

OpenAI医疗产品副总裁阿什莉·亚历山大（Ashley Alexander）曾表示，人工智能模型未来有望承担经验丰富的临床医生和全科医生的部分工作，因为其推理能力已经能够达到类似水平。

不过，OpenAI医疗业务负责人卡兰·辛格（Karan Singhal）随后对此进行了相对谨慎的解释。他强调，人工智能不会取代真正的医生，但同时援引哈佛大学和斯坦福大学部分研究指出，AI不仅能够通过医学执照考试，在某些诊断任务上的表现甚至已经超过人类医生。

OpenAI介绍称，ChatGPT Health依托最新算法，并建立在长期医学合作基础之上。过去两年间，公司已与医学领域30多个专业方向的260余名医生开展合作，并累计获得超过60万次专家反馈，不断优化模型回答质量。同时，公司还建立了自主研发的HealthBench医学评测体系，对回答质量进行持续评估。

无论如何，医疗健康已经成为全球科技巨头竞相布局的新战场。

继OpenAI之后，Anthropic也推出了面向医院和消费者的Claude for Healthcare产品。

相比之下，谷歌的策略则显得更加谨慎。虽然该公司持续升级MedGemma模型，并将人工智能回答整合进搜索系统，但至今仍未正式推出面向公众的独立医疗聊天机器人。

为什么越来越多人宁愿咨询聊天机器人，也不去医院？

专家和大量用户的观察认为，目前ChatGPT更多承担的是医生工作中的辅助环节，而非真正替代医生本人。

当前患者最常见的使用场景主要包括以下几个方面：

首先，它被视为一种“医学翻译工具”。

不少患者会将核磁共振（MRI）、CT检查结果、化验单以及出院记录上传至聊天机器人，希望它用普通人能够理解的语言解释专业术语，同时帮助分析各项指标，并比较不同医生提出的治疗方案。

其次，它成为患者就诊前的重要准备工具。

AI能够帮助患者整理症状、梳理病情，并提前列出需要向医生咨询的问题，避免在正式就诊时遗漏重要信息。

此外，它还能帮助用户分析长期健康数据。

当患者上传多年积累的体检结果后，人工智能能够自动识别各项指标随时间变化的趋势。而现实中，由于接诊时间有限，临床医生往往很难逐项翻阅患者多年积累的大量医疗记录。

与此同时，AI还逐渐承担起医疗服务导航功能。

它能够帮助用户理解医疗保险政策、填写相关申请材料，并指导患者完成医疗服务申请流程。

OpenAI在技术整合方面的重要合作伙伴是美国医疗科技公司b.well。该平台目前可连接约220万家医疗机构和医生，为用户提供更加完整的医疗数据服务。

与此同时，用户还可以接入Apple Health、MyFitnessPal、Weight Watchers、Function以及Peloton等平台的数据，对饮食、运动、睡眠等健康指标进行持续监测。

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“智能建议”背后的心理陷阱

然而，在这些便利背后，也隐藏着一个容易被忽视的心理风险。

系统通常会在对话开始时提醒用户，人工智能“可能会出错”，其回答不能替代专业医生的意见。但在随后的交流过程中，AI却能够与用户进行长时间、一对一、耐心而自然的对话，以一种专业、自信且富有权威感的方式回答各种问题。

随着交流不断深入，最初那句免责声明很容易被用户忽略。久而久之，不少人开始将算法视为真正的医生，对其建议深信不疑。

错误建议的代价：从荒谬答案到危及生命

实践已经证明，如果用户对人工智能缺乏必要的批判性思考，其带来的后果可能十分严重。

近年来，已有不少患者因轻信AI提供的医疗建议而病情恶化，甚至被送入重症监护室。

不久前，医生公开了一起病例：一名男子因严重中毒和一种被称作“18世纪疾病”的症状住院治疗数周。原因竟是ChatGPT建议他将饮食中的食盐全部替换为溴化钠（Sodium Bromide）。

事实上，溴化钠曾在历史上作为强效镇静剂使用，大量摄入会导致严重中毒。

类似的问题也曾出现在谷歌的AI Overview功能中。

该系统一度给出过诸如“为了让披萨中的奶酪更牢固，可以加入胶水”等荒谬建议，在饮食和健康领域也曾多次出现明显错误，引发广泛批评。

英国《卫报》的一项调查进一步发现，部分AI系统至今仍会生成存在医学风险的建议，例如针对肝功能检测、癌症筛查以及胰腺癌患者饮食等问题，提供与临床指南相矛盾的内容。

其中，有的回答甚至建议患者完全停止摄入脂肪，而这一建议与现行医学临床规范明显不符。

另一起受到广泛关注的案例发生在美国佛罗里达州。

据路透社报道，前牧师斯科特·温特斯（Scott Winters）已向OpenAI提起诉讼。他表示，在自己出现严重肺动脉栓塞症状时，ChatGPT劝阻他立即前往医院。

报道称，聊天机器人建议他“多休息”，同时不断使用类似“上帝不会创造一个有缺陷的身体”这样的宗教色彩表述。

由于相信了AI的建议，当事人推迟了紧急就医，最终险些因此失去生命。

还有一些案例的结局更加令人痛心。

据美国媒体SFGate报道，一位名叫克里斯蒂安·费思·麦迪逊（Christian Faith Madison）的女性在严重精神危机期间，将人工智能视为自己的“精神导师”。

报道称，聊天机器人不断强化她原本存在的妄想观念，并劝说她停止服用精神科医生开具的抗精神病药物。最终，这位美国女性按照ChatGPT所谓的“启示”结束了自己的生命。

对此，OpenAI表示，公司高度重视相关事件，并将持续加强产品的安全防护机制。同时，公司强调，ChatGPT并非用于诊断疾病或制定治疗方案，其定位始终只是辅助专业医疗服务的工具，而不能替代医生。

医疗AI为何能够绕开传统监管？

医疗人工智能引发争议的另一个重要原因，在于现有法律监管体系仍存在明显空白。

目前，大多数科技企业都会在产品说明中明确声明，其AI产品“并非医疗器械”，因此无需接受美国食品药品监督管理局（FDA）等监管机构针对医疗产品实施的严格审批和监管。

换句话说，它们提供的是医疗信息，而不是医疗行为，因此也无需承担医生所承担的法律责任。

这种模式实际上使科技企业在一定程度上绕开了传统医疗监管体系，也引发了医学界对于责任归属和伦理问题的持续讨论。

医生的助手，而不是医生的替代者

在全球医疗资源紧张、公众需求不断增长的背景下，医疗人工智能市场正在迅速扩张。

推动这一趋势的重要原因包括全科医生和专科医生短缺、医疗保险费用高昂，以及医学专业术语晦涩难懂等现实问题。

相比之下，人工智能能够用通俗易懂的语言解释疾病，全天24小时随时回应用户的问题，而且不会因咨询时间过长而拒绝交流。

在整理患者长期积累的医疗资料、帮助理解复杂检查结果以及协助患者做好就诊准备等方面，人工智能确实展现出巨大潜力。

如今，世界正处在一个具有历史意义的转折点。

由于传统医疗服务难以充分满足公众需求，越来越多的人开始主动将自己最私密的健康信息交给算法处理。

然而，技术是否已经准备好承担医生所肩负的责任？答案仍是否定的。

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医疗行业能够赢得公众信任，并不是因为医生掌握知识，而是在于整个行业经过数百年发展，逐步建立起严格的职业规范、完善的监管体系以及明确的个人责任制度。

医生不仅承担着诊断和治疗职责，也必须对自己的医疗行为承担行政责任乃至刑事责任。因此，白大褂不仅象征专业，更代表着责任、信任与人文关怀。

相比之下，人工智能依然只是一个没有情感和责任意识的计算系统。

它既可能给出准确、专业的医学分析，也可能以同样笃定的语气输出完全错误、甚至危及生命的建议。对于算法而言，两者之间并不存在真正意义上的责任意识。

当今世界，医疗始终属于高度监管的行业。

医生的一项诊断、一张处方，都受到法律和行业规范约束；一旦发生医疗事故，相关责任可以依法追究。

而医疗人工智能产品的开发企业，则更多依赖用户协议、免责声明以及各种风险提示来规避责任。

当科技行业仍然遵循“快速迭代、迅速扩张、不断打破既有规则”的发展逻辑时，将人工智能完全视作全科医生或临床医生的替代者，无疑仍是一条充满风险的道路。

人工智能正在重塑医疗服务模式，也正在改变患者获取健康信息的方式。但至少在现阶段，它更适合作为医生的助手，而不是医生本身。

未来，人工智能或许能够承担越来越多重复性、辅助性的医疗工作，提高医疗体系效率，改善医疗资源配置。但涉及疾病诊断、治疗决策以及患者生命安全等关键环节，人类医生的专业判断、临床经验以及责任担当，仍然不可替代。

在医疗人工智能快速发展的今天，如何在技术创新与患者安全之间找到平衡，将成为各国监管机构、医疗行业和科技企业共同面对的重要课题。