当同龄人看动画时，他在看数学视频——探访4岁“数学神童”

阿勒腾托别小学老师阿丽雅·米娅特别阔娃在谈及这名“神童”时啧啧称奇。她表示，阿里经常能比其他孩子更快地解出复杂的数学题，其中一些题目甚至连五、六年级的学生都会感到棘手。

这位小天才的母亲努尔古丽·穆尔扎哈里介绍说，阿里从两岁起就开始上幼儿园。由于他表现出的智慧远超同龄人，幼儿园老师甚至评价他“过于超前”，建议他提前接触学校课程。

Фото из личного архива мамы Али Адамбека

—阿里快满三岁时，对幼儿园的活动开始表现得意兴阑珊，于是我们把他送到了学前预备班。起初我们只是想观察一下他的适应情况，如果跟不上就送回幼儿园。可没想到，尽管周围全是比他大的哥哥姐姐，阿里却完全没有压力，很快就融入了校园生活。从今年9月开始，他已经正式参加预备课程了，-努尔古丽回忆道。

母亲还分享了一个有趣的细节：当其他同龄孩子沉浸在动画片的世界里时，阿里却对英语数学视频情有独钟。

—每天临睡前，他不像其他孩子那样缠着要听童话故事，而是会要求进行半小时的算术练习，或者背诵乘法表。除了数学，他平时还喜欢画画，或者用积木搭建复杂的建筑模型，经常还会拉着哥哥们一起下国际象棋，-努尔古丽笑着说。

Фото: Әли Адамбектің отбасының жеке архивінен

阿里的天赋并未止步于数学。目前，他已经完整掌握了字母表，正致力于攻克英语写作关。

—阿里出生后，我们经常读《家庭读本》，引导他背诵其中的四行短诗，接受民族传统文化的熏陶。由于住在农村，这里的教育资源无法与城市相比，但学校的数学老师非常照顾他，经常带他参加额外的培训。至于线上教育，我们觉得他年纪还小，目前还没有具体的长期计划，-努尔古丽坦言。

据了解，这位天赋异禀的小天才成长于一个温馨的家庭。他的父亲萨帕尔学的是经济学，目前自主创业；母亲努尔古丽本人则是一名中学英语老师。夫妻俩共养育了五个儿子和一个女儿，家庭氛围十分和睦。

【编译：阿遥】