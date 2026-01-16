哈萨克斯坦原油运输改道 30万吨经替代线路出口

在里海管道联盟限运期间，约30万吨原油通过KazTransOil系统被重新调配，用于后续出口至德国、中国，以及经巴库—第比利斯—杰伊汉（BTC）管道，同时还通过新罗西斯克港和乌斯季-卢加港发运。鉴于海管道联盟方面对原油接收的限制在2026年1月仍然存在，相关改道输送措施将继续实施。

同时，哈萨克斯坦原油经多条替代出口路线运输的工作正在持续推进。

数据显示，2025年哈萨克斯坦对德国施韦特炼油厂的原油供应量呈增长态势，全年出口量达到210万吨。预计2026年该方向的出口规模将进一步提升至250万吨。

此外，经阿克套港向巴库—第比利斯—杰伊汉管道方向输送的哈萨克斯坦原油，2025年出口量为130万吨，2026年预计可增至160万吨。

对中国方向的原油出口保持稳定。2025年，哈萨克斯坦向中国出口原油约110万吨。

【编译：达娜】