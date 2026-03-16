空手道超级赛罗马站落幕 哈萨克斯坦队跻身奖牌榜前三

据旅游与体育部新闻处消息，哈萨克斯坦国家空手道队在此次高水平国际赛事中发挥出色，最终以1金、1银、1铜的成绩位列团体奖牌榜第三位。

在女子组+68公斤级决赛中，哈萨克斯坦队领军人物、东京奥运会铜牌得主索菲亚·贝鲁特塞娃展现出强劲实力，以2:1战胜英格兰选手罗谢尔·沃尔特斯，成功摘得金牌。这也是贝鲁特塞娃连续第二次在超级联赛中夺冠——此前她刚刚在上一站伊斯坦布尔站比赛中登顶。

在反击项目中，埃塞勒·哈奈（61公斤级）一路闯入决赛，但最终不敌日本选手岛田佐良良，收获银牌。此外，年仅18岁的米拉斯·阿布迪卡德尔（60公斤级）在首次参加超级联赛级别赛事的情况下表现亮眼，成功夺得铜牌。哈萨克斯坦选手尼基塔·塔尔纳金（84公斤级）同样表现稳健，最终位列该级别第五名。

本次罗马站赛事共有来自66个国家的384名运动员参赛，在型和反击两个项目中展开激烈角逐。最终奖牌榜前三名依次为：

日本队（3金、2银、3铜） 意大利队（1金、1银、6铜） 哈萨克斯坦队（1金、1银、1铜）

据悉，下一站空手道超级联赛将于今年4月在中国举行。

【编译：阿遥】