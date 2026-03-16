09:14, 16 三月 2026 | GMT +5
空手道超级赛罗马站落幕 哈萨克斯坦队跻身奖牌榜前三
（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界空手道联盟空手道超级联赛第二站比赛在意大利首都罗马圆满落幕。
据旅游与体育部新闻处消息，哈萨克斯坦国家空手道队在此次高水平国际赛事中发挥出色，最终以1金、1银、1铜的成绩位列团体奖牌榜第三位。
在女子组+68公斤级决赛中，哈萨克斯坦队领军人物、东京奥运会铜牌得主索菲亚·贝鲁特塞娃展现出强劲实力，以2:1战胜英格兰选手罗谢尔·沃尔特斯，成功摘得金牌。这也是贝鲁特塞娃连续第二次在超级联赛中夺冠——此前她刚刚在上一站伊斯坦布尔站比赛中登顶。
在反击项目中，埃塞勒·哈奈（61公斤级）一路闯入决赛，但最终不敌日本选手岛田佐良良，收获银牌。此外，年仅18岁的米拉斯·阿布迪卡德尔（60公斤级）在首次参加超级联赛级别赛事的情况下表现亮眼，成功夺得铜牌。哈萨克斯坦选手尼基塔·塔尔纳金（84公斤级）同样表现稳健，最终位列该级别第五名。
本次罗马站赛事共有来自66个国家的384名运动员参赛，在型和反击两个项目中展开激烈角逐。最终奖牌榜前三名依次为：
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日本队（3金、2银、3铜）
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意大利队（1金、1银、6铜）
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哈萨克斯坦队（1金、1银、1铜）
据悉，下一站空手道超级联赛将于今年4月在中国举行。
【编译：阿遥】