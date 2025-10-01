13:42, 01 10月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦首座核电站命名收到超2万份建议
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦民众为国内首座核电站的命名提交了超过2万份建议。
原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫在议会下院新闻发布会上就正在进行中首座原子能电站（核电站）命名竞赛相关情况进行了介绍。
他表示：
“具体来说，目前已收到超过2万份建议，民众对这一命名竞赛表现出浓厚兴趣。我们进行了初步分析，发现建议的名称主要分为三大类。”
据萨特哈利耶夫介绍，第一类名称与地理位置相关：
“常见的有‘巴尔喀什’、‘伊犁’或‘乌勒肯’，还有提议以‘莫因库姆’或‘莫因库姆核电站’命名。”
第二类名称涉及哈萨克斯坦重要的历史、政治及科学人物。
“有建议以肖金院士、巴图罗夫、卡内什·萨特巴耶夫或阿拜的名字命名电站。”他补充道。
第三类名称围绕技术与能源主题。
“这一类包括使用‘光芒’、‘能量’、‘和平原子’、‘能源’等关键词的各种名称。”萨特卡利耶夫解释说。
他表示，所有建议正由一个包括民族学家、历史学家、铀工业代表、博主及公众意见领袖的特别委员会进行评审。
根据此前报道，9月25日，哈萨克斯坦正式启动首座原子能电站（核电站）命名竞赛，旨在为哈萨克斯坦首座核电站选出最佳名称。
【编译：木合塔尔·木拉提】