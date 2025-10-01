国家经济部：预计到2026年哈萨克斯坦各地区收入将增至10.7万亿坚戈

艾姆林指出，收入和支出预测参数已考虑通货膨胀指数及各地区公共服务需求变化。根据新《预算法典》要求，相关支出进行了系统审查，但并未纳入地方执行机构在债务偿还、预算贷款、公私合营义务、形象宣传、科研及咨询服务等方面的费用。

他补充说，2026年地方预算基础中还增加了6760亿坚戈的专项经常性转移支付，用于农业综合体补贴、节水和滴灌技术推广、公共设施维护、医疗保险缴费、基层公务员和内务部人员薪资上调、缓刑服务保障，以及地方政府发行的基础设施债券偿还等。

根据预测，预算补贴规模将在2026年达5.1万亿坚戈，2027年为6.4万亿坚戈，2028年为6.8万亿坚戈。预算上缴额则分别为2026年0.9万亿坚戈、2027年1.1万亿坚戈和2028年1.4万亿坚戈。届时，巴甫洛达尔州将实现财政自给，而曼格斯套州将重新成为预算捐助地区。

艾姆林强调，这些变化将推动地方财政的可持续性，提高地区自主性，并逐步减轻地方对共和国预算的依赖。

【编译：达娜】