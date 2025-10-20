到2027年底近3000个村庄将接入高速互联网

目前，在全国6,179个居民点中，119座城市和4,906个村庄已实现通信覆盖：

3G网络覆盖 —— 2,724个村庄

4G网络覆盖 —— 2,182个村庄

ADSL固定网络 —— 1,902个村庄

光纤接入 —— 2,654个村庄

政府指出，计划中的 504个偏远地区将通过卫星方式接入网络：

176个村庄 —— 已通过KazSat卫星系统连接

328个村庄 —— 将在2025年底前通过OneWeb系统接入

此外，政府于2025年6月与星链（Starlink）签署协议，该服务自8月13日起在哈萨克斯坦正式运营。目前，星链卫星互联网已在超过1,700所农村学校正式投入使用。

官方表示，2025年至2027年间，全国将有超过3000个农村居民点实现高速互联网覆盖，数字化基础设施建设将显著加速，特别是边远地区的网络可及性将得到提升。

【编译：达娜】