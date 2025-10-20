12:57, 20 10月 2025 | GMT +5
到2027年底近3000个村庄将接入高速互联网
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，哈萨克斯坦计划在2027年底前再为2,689个村庄提供高速互联网接入。此外，还将利用卫星技术让额外504个偏远村庄实现联网。
目前，在全国6,179个居民点中，119座城市和4,906个村庄已实现通信覆盖：
-
3G网络覆盖 —— 2,724个村庄
-
4G网络覆盖 —— 2,182个村庄
-
ADSL固定网络 —— 1,902个村庄
-
光纤接入 —— 2,654个村庄
政府指出，计划中的 504个偏远地区将通过卫星方式接入网络：
-
176个村庄 —— 已通过KazSat卫星系统连接
-
328个村庄 —— 将在2025年底前通过OneWeb系统接入
此外，政府于2025年6月与星链（Starlink）签署协议，该服务自8月13日起在哈萨克斯坦正式运营。目前，星链卫星互联网已在超过1,700所农村学校正式投入使用。
官方表示，2025年至2027年间，全国将有超过3000个农村居民点实现高速互联网覆盖，数字化基础设施建设将显著加速，特别是边远地区的网络可及性将得到提升。
【编译：达娜】