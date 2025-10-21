马迪耶夫：到2027年底哈萨克斯坦全国人口将实现100%互联网覆盖

据他介绍，过去三年，哈萨克斯坦电信行业共吸引投资超过1万亿坚戈。目前，全国已有超过2000万移动用户和370万固定网络用户在使用通信服务，互联网平均速度已达到94兆比特/秒。

马迪耶夫指出，今年全国互联网流量的消费量显著增长，预计将比去年增加一倍。目前，行业发展正在根据2024—2027年全民可及互联网国家项目推进。根据该项目，到2027年底，全国人口将实现100%互联网覆盖，平均网速将超过100兆比特/秒，光纤通信网络将延伸至90%的乡村居民点。

马迪耶夫介绍，目前哈萨克斯坦共有6179个农村居民点，其中2606个已接入主干光纤通信网，另有663个拥有本地通信网络。根据规划，到2026年底，将再有3000多个农村居民点接入主干光纤网络。届时，到2027年底，全国将有4786个村庄实现光纤直接入户。

“这意味着，全国超过90%的农村地区将通过有线技术接入高速互联网。为实施这些项目，政府计划在2027年底前投入总额3230亿坚戈的资金。而对于剩余10%的偏远乡村（约占全国人口不足1%），将通过卫星技术提供互联网接入服务。”——马迪耶夫说。

【编译：达娜】