哈萨克斯坦计划到2028年修复1万公里公路

根据相关规划，哈萨克斯坦将全面推进公路基础设施升级，重点提升道路质量并增强国家过境运输能力。其中，至2028年，全国范围内将完成约1万公里国家级公路的维修工程。

在具体措施方面，相关部门将重新评估道路铺装结构的选择。在交通负荷较大的路段，尤其是国际运输通道上，将扩大水泥混凝土路面的应用；而通往小型居民点的道路，则优先采用碎石和砾石路面，以提高耐久性并增强对气候变化的适应能力。

文件还特别强调加快过境运输走廊建设。重点项目包括“别伊涅乌—谢克谢乌勒”“克孜勒奥尔达—谢克谢乌勒”“谢克谢乌勒—乌勒盖森”以及“扎瑙津—肯德尔利—铁米尔巴巴”等线路。

此外，政府还将推动国家公路运营机构发展，以增强其财务稳定性、扩大投资能力，并引入现代化道路资产管理模式。

在技术升级方面，计划逐步采用本国产聚合物改性沥青，并在项目设计阶段引入前期评估机制，在实施过程中加强科学技术支持。“哈萨克斯坦公路科研院”将在相关技术论证、材料研究及新技术推广中发挥重要作用。

与此同时，道路基础设施还将与数字化技术深度融合。未来将在主要通道沿线铺设光纤通信网络，引入5G技术，为智能交通系统建设提供支撑。同时，还将建设多功能服务区并完善口岸通行基础设施。

总体来看，上述举措将进一步提升公路网络质量，增强哈萨克斯坦作为区域交通枢纽的地位，并推动交通基础设施实现可持续发展。

另据了解，阿克托别州今年计划投入超过700亿坚戈用于道路维修工程。

【编译：达娜】