到2028年卡拉干达州将年产500万吨钢和900万吨煤

在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上，卡拉干达州州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫在总结该地区前九个月社会经济发展成果时作出上述表示。

据布列克帕耶夫介绍，目前该地区正致力于为采矿和冶金行业注入新的发展动力。

“Qarmet公司正实施总额达1.6万亿坚戈的生产现代化项目，计划于2028年完成。煤炭部门已新增8个采掘工作面，使煤炭产量增长了15%，达到620万吨。” - 州长表示。

此外，冶金联合企业正在落实“5-9-5”发展计划，旨在提高产量并推进数字化转型。

“到2028年，计划实现年产500万吨钢、900万吨煤以及500万吨铁矿精粉的目标。钢铁部门已将产量提升至300万吨。同时，三座高炉均已改用天然气燃料，日均减少燃油使用量超250吨。燃气化改造工作仍将继续推进。”——布列克帕耶夫s。

州长还介绍称，在“萨热阿尔卡”经济特区内，目前共有23家工厂在运营，生产球阀、截止阀、土工膜、保温及聚丙烯管、耐火材料、黄铜及橡胶制品，以及硅铁等产品。

“未来计划启动铝制散热器、铁硅铝合金及其他金属制品的生产。同时，我们正推动在卡拉干达和萨兰建立小型工业区。今年该地区吸引投资额已达9320亿坚戈，同比增长4.1%，目标是年内实现1.5万亿坚戈投资规模。” - 他指出。

【编译：达娜】