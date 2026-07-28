到2029年全国将新增7.3吉瓦发电能力

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫在政府会议上表示，到2029年，哈萨克斯坦计划投运总规模7.3吉瓦的新发电能力，相关项目总投资达6.2万亿坚戈。

阿克肯杰诺夫表示，为满足经济增长带来的电力需求并提升出口潜力，根据“能源和公用事业部门现代化”国家项目，到2029年将实施一系列新建和现有发电能力替代项目。

其中，新增发电能力为6484兆瓦，现有发电能力替代规模为825兆瓦。

按照计划，仅2026年就将有约2418兆瓦发电能力投入运行。

2027年，哈萨克斯坦还计划投运约825兆瓦新发电能力，其中包括在江布尔国家地区发电厂投运5台燃气轮机，总装机容量210兆瓦，以及在“МАЭК”有限责任公司投运一套160兆瓦蒸汽燃气联合循环机组。

阿克肯杰诺夫表示，上述发电能力投入运行后，从2027年初起将能够充分满足国内经济对电力的需求。到2027年底，预计将形成约13亿千瓦时的电力盈余。

此外，根据国家项目，2028年至2029年还计划投运超过4000兆瓦发电能力。

阿克肯杰诺夫表示，到2029年，在确保哈萨克斯坦电力系统拥有20%必要容量储备的情况下，国内将能够稳定保持电力盈余，从而进一步提升哈萨克斯坦的电力出口潜力。