哈萨克斯坦计划到2029年将预期寿命提高至77岁

据哈卫生部介绍，这份构想明确了未来卫生健康体系发展的长期方向，即建设一个更加稳定、高效、以民众需求为导向的医疗卫生体系，确保全民覆盖，并让居民能够更加平等地获得优质医疗服务。

卫生部表示，该构想提出了一系列系统性举措，包括发展一体化医疗服务、引入新一代数字化解决方案、加强医疗人才队伍建设以及推动医学科学发展。

文件指出，核心目标除了将预期寿命提升至77岁外，还包括降低主要非传染性疾病导致的过早死亡率。重点防控领域涵盖心血管疾病、肿瘤、糖尿病以及慢性呼吸系统疾病等。

根据规划，这一构想共涵盖9个战略方向，其中包括：发展新一代基层医疗卫生服务、提升医疗服务可及性、推广高科技和个性化医疗、加强药品保障体系，以及推动本国制药产业发展。

此外，构想还提出了168项具体措施及相应的目标指标体系，相关任务将在国家和地方两个层面同步推进。

哈卫生部还指出，这一文件是在国内权威专家、学术界、医学院校以及国际组织共同参与下制定完成的，参与方包括世界卫生组织、联合国儿童基金会和联合国人口基金等机构。

卫生部认为，随着该构想逐步落实，哈萨克斯坦医疗服务的质量与可及性将进一步提高，卫生健康体系的稳定性也将得到增强，从而持续改善全国居民健康水平。

【编译：达娜】