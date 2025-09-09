朱曼哈林：到2029年将使哈萨克斯坦GDP实现翻番

朱曼哈林指出，实现这一目标需要依靠国家在激励投资活跃度方面发挥积极作用，从而确保经济的快速增长。为此，政府确定了一系列具有前景的重点发展方向，包括汽车制造、铁路机车制造、化工与石化工业、稀有金属在内的矿产资源开发，以及农产品加工等。他强调，这些领域的发展将有助于推动经济持续增长。

据介绍，相关部委将会同地方行政部门，结合市场实际情况、投资需求和项目的地理分布，制定具体的项目清单。“投资订单”项目的总计划金额将超过5万亿坚戈，其分析、结构设计和投资引入工作将由“拜捷列克”控股公司负责实施。

在国情咨文的落实方面，朱曼哈林特别提到了几个优先方向：新一轮投资周期、阿拉套城（Alatau City）发展、控制通胀、减少对进口依赖，以及推进经济自由化和促进创业发展。

控制通胀与经济稳定

在谈及通胀问题时，朱曼哈林指出，抑制通胀的有效途径之一是吸引投资。政府正在重新审视现有的通胀控制和抑制措施，重点在于保障国内市场平衡、增加商品供应、避免市场短缺。他强调，吸引投资不仅能够稳定价格，还能通过推动中小型生产项目的建立，为市场提供更多本国产品。

他表示，在持续的通胀压力下，确保经济的稳定增长尤为重要。今年1月至7月，哈萨克斯坦经济增速已达6.3%，年底保持这一增长势头是政府的首要任务。

【编译：达娜】