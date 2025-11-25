哈萨克斯坦计划到2030年前建设五个跨境物流枢纽

目前，五个枢纽均已确定管理公司和运营模式，并形成潜在投资项目库。电力、供水、交通道路及通信等基础设施建设正在推进。

“中亚”国际工业合作中心（哈萨克斯坦—乌兹别克斯坦边境）

该中心自2025年3月31日起获得“图兰”特区地位。首阶段建设中，100公顷区域已划分为功能区，建成八座生产建筑，并推进内部道路、美化工程及外部工程管网建设。

第二阶段将推进七个投资项目，包括PVC制品、滴灌系统生产，以及棉花、水稻、粮食和油料作物的加工。同时还将建设工业园区。该阶段计划吸引1851亿坚戈投资，创造1150 个就业岗位。中心预计于2026年全面投入运营。

“欧亚”跨境贸易中心（西哈州）

该中心位于巴甫洛达尔市机场附近。地方政府计划实施16个投资项目，总额1400亿坚戈，涉及建材、家具、玻璃、油气设备、塑料制品和催化剂再加工等方向。

“霍尔果斯”跨境枢纽

“霍尔果斯”枢纽拥有多个特区，包括“霍尔果斯—东大门”特区及“霍尔果斯”国际边境合作中心特区。

在合作中心特区内，正在实施41个项目，总投资2344亿坚戈，其中八个项目已投入运营。到2027年还将推进33个项目。

“霍尔果斯—东大门”特区已有64家企业注册。三项投资共计586亿坚戈的项目已完成，创造约2300个就业岗位。另有32个项目在推进中，总投资8486亿坚戈，预计提供超过5000个工作岗位，其中包括哈中工业城市、风电设备生产、电能储存系统制造及金属制品工厂等项目。

里海枢纽：阿克套与库雷克港

里海方向包含两个重大项目：

阿克套港集装箱枢纽（19公顷，与连云港陆港公司合作，投资476亿坚戈）。首期设施已于7月启用，第二期工程完成95%，全年内交付。整体项目计划于2026年底前完工。

库雷克港“萨尔扎”多功能海运码头（“Semurg Invest”私营投资，284.7公顷，投资980亿坚戈）。通用货物码头已投入使用，粮食、化工、通用货物码头及物流中心建设正在推进。

“西欧—中国西部”走廊物流园区

位于“卡拉苏”和“阿克-蒂列克”口岸附近，由18个项目（投资3.852亿美元）组成，涵盖建筑、工业、农业、贸易、旅游及医疗等领域，将创造约3500个就业岗位。在占地从50公顷扩大至150公顷后，该区域也将转为特区，计划于2026年启动运营。

据悉，过去五年，通过跨里海走廊的运输量增长六倍—从2020年的80万吨上升至2024年的450万吨。

【编译：达娜】