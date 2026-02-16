到2030年阿拉木图人均绿地面积将提升至15平方米

根据2018—2019年开展的清查结果，阿拉木图市现有树木数量超过430万株。为实现绿化资源的科学化、系统化管理，市政府正在制定2026—2030年五年期树木学规划。该规划基于新一轮清查及森林病理学研究成果，涵盖绿化资源修复、更新及可持续发展等综合措施。

按计划，2026年将完成全市各区树木学规划编制工作；自2027年起，绿化及绿地更新工程将严格按照批准文件实施。

自2022年以来，阿拉木图持续实施为期五年的绿化更新计划。在城市道路改造过程中，分阶段种植高度5—6米的大规格乔木以及适应城市环境的灌木品种，重点提升城市景观质量与生态稳定性。

根据国家元首指示，相关部门正在落实“路线图”，计划到2030年新增种植250万株绿植。2023—2025年期间，已累计栽种超过106万株苗木。2025年首次大规模种植大规格树木，有效加快城市绿色基础设施建设步伐，提升城市宜居水平。

在保障树木安全与健康方面，相关部门持续开展系统性防治工作。自2020年以来，持续实施化学与生物综合防治措施，病虫害受损比例已降至20%—22%。

分析认为，随着五年规划及大规模种植工程的推进，阿拉木图城市绿化质量将进一步提升，为改善生态环境和提升居民生活品质奠定基础。

【编译：达娜】