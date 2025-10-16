环境署报告：到2030年森林投资应至少增加两倍

环境署执行主任安德森表示：“森林不仅是碳储库或野生动物栖息地——它们更是全球粮食、水资源和经济体系的基础设施。不投资于热带森林保护，就是在低估它们的真正价值，尤其是在那些每天都在艰难平衡发展与保护的国家。”

“高风险森林，高价值回报”

题为《高风险森林，高价值回报：决策者的协同效益评估》的报告量化了保护3.91亿公顷高风险热带森林可以带来的广泛益处。这些森林的面积约相当于整个欧盟，对社会提供了巨大的回报。

在水资源调节方面，热带森林每年可防止230万吨氮污染物和5.27亿吨沉积物流入河流，保护饮用水安全，维护水库和水电系统，支持灌溉体系。通过循环利用区域降雨量的10%至14%，这些森林还帮助维持降雨模式和河流流量，确保水资源供应稳定。

同时，通过维持蜜蜂、鸟类等授粉动物和传播种子的动物的生存，这些森林每年能够满足约1,000万人口的营养需求，保障粮食安全，还能为约2,500万低收入人群提供烹饪、取暖及补充收入所需的产品。森林还能作为应对极端天气的天然屏障，每年可避免约810亿美元的灾害损失。

报告同时强调，应在保护与公平发展之间取得平衡，重视保护措施对当地社区的社会经济影响，并呼吁各国政府与投资者将资金优先投向受威胁最严重的森林地区。

需要更大规模投入

另一份题为《2025年森林融资现状：解锁潜力——实现森林潜能需在2030年前将投资增加两倍》的报告首次明确指出，尽管各国在《里约公约》、《巴黎协定》和《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》等国际协议下做出承诺，但当前可持续森林管理仍面临巨大的资金缺口。

报告分析了2023年840亿美元森林融资总额的构成，其中有88%来自国内公共资金，国际公共资金和私人资金分别提供3%和9%。

报告预计到2030年需每年投入3000亿美元，到2050年增至4980亿美元。这意味着，如果不增加投入，到2030年森林资金存在每年2,160亿美元的缺口。同时，现有用于森林保护、恢复和可持续利用的资本严重不足，而且还存在挪用。

有害补贴超过森林投资

此外，不正当的激励措施使得积极投资相形见绌。对农业可能造成环境危害的补贴每年超过4,000亿美元，导致每年损失约220万公顷森林，相当于环境署总部所在地内罗毕面积的30多倍。

报告强调，要协调经济发展与森林保护，必须将资金从与毁林相关的活动中转移出来，并使财政和政策激励与粮食安全及可持续发展目标保持一致。

森林保护优先

报告还提出弥补资金缺口的潜在来源，并建议优先投资于森林保护，这是最具成本效益的途径。相比森林恢复等其他正向活动，森林保护只需新增资金的320亿美元，却可覆盖所需保护面积的80%。

环境署承诺将森林行动纳入各国的气候减缓与适应战略，激励地方社区参与森林管理，并与各国政府、企业及金融机构合作，弥合森林投资缺口，将资金从毁林相关活动转向可持续森林保护。