哈萨克斯坦计划到2035年新增26吉瓦发电能力 2029年前实现电力盈余

部长指出，当前哈萨克斯坦的能源系统运行稳定，符合技术标准，并与俄罗斯及中亚国家的能源网络保持并行运行。全国共有237座电站，其中79座为传统发电设施，其余158座使用可再生能源。

- “能源部正持续采取措施，加强能源安全、推进基础设施现代化、扩大电力生产能力并推广数字化解决方案，” - 阿克肯杰诺夫表示。

根据至2035年能源产业发展计划，哈萨克斯坦计划在未来十年内新增超过26吉瓦发电能力。这些新增产能将通过对现有电站进行现代化改造以及建设新发电设施两种方式实现。

此外，能源部计划到2029年前实施68个能源项目，总计新增6.7吉瓦发电能力，从而在中期内实现全国电力系统由短缺转为盈余的目标。

据介绍，去年哈萨克斯坦新投入使用的发电装机容量超过770兆瓦，其中608兆瓦为传统能源、163兆瓦为可再生能源。

在2025年计划新增621兆瓦，包括166兆瓦的传统能源项目及9个可再生能源设施；

2027年计划投入约1500兆瓦，其中包含13个可再生能源项目，总装机容量573兆瓦；

到2028年，预计将新增2000兆瓦以上产能，其中包括3个装机容量合计245兆瓦的可再生能源项目。

- “到2029年，我们预计全国电力需求将得到全面满足，并实现能源系统盈余，这也将为扩大电力出口潜力创造条件，” - 阿克肯杰诺夫说。

【编译：达娜】