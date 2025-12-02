哈萨克斯坦计划到2040年将原油加工能力提升至4000万吨 数字化改革助力行业提效

根据石油加工行业发展构想，哈萨克斯坦将分阶段扩大原油加工规模。

2024年成品油产量为1452万吨

2025年计划生产1455万吨

到2040年成品油产量将从14.52万吨增长至29.2万吨，几乎实现翻番

部长表示，到2040年，哈萨克斯坦将把燃料质量从当前的环保标准K4提升至K5+，并稳定出口到周边市场。

为实现这一目标，政府计划到2032年，通过现有炼厂扩建，将加工能力提升至3000万吨；到2040年建成一座年加工能力1000万吨、加工深度达95%的新大型炼油厂。

阿克肯杰诺夫指出，这些项目投产后，将完全满足国内油品需求，并为向周边国家出口成品油创造条件。

会议上，部长同时汇报了行业数字化改革成果。他指出，“Oil transportation management”信息系统投入运行后，实现了原油供应计划的自动化管理，使计划审批周期从7天缩短至2天。

此外，“Oil Track”系统覆盖全国123个油库，实现成品油流通的24小时监控。

改革效果还体现在多个方面，申请处理时间由3小时缩短至10分钟，“灰色流通”规模减少20%，并实现了数据的自动化接收和全天候（24/7）持续监测。

下一步，将研究使用人工智能进行需求预测和物流优化。

阿克肯杰诺夫介绍，2025年石油化工产品生产量将达到58.97万吨，高于2024年的54万吨。相比2023年，该指标增长了1.5倍。

主要贡献企业包括“KPI”有限公司、“Neftekhim Ltd.”、“奇姆肯特化工公司”，以及阿特劳炼油厂。

未来的产能提升将依托一系列重大项目推动，其中聚乙烯生产项目已进入施工阶段，而烷基化物、丁二烯和尿素生产设施正在设计中。

与此同时，《油气化工产业法》正在起草中，以为行业长期增长及技术创新提供透明、可预测的监管环境。

部长表示，通过扩大产能、推进数字化监管、实施大型石油化工项目及完善法律框架，哈萨克斯坦正稳步提升石油加工和石化产业的整体竞争力。随着规划项目陆续落地，到2040年，行业将在保障国内需求和扩大出口方面发挥更加重要的战略作用。

【编译：达娜】