报道称伊朗最高领袖在空袭中受伤 目前在俄罗斯接受治疗

消息称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在得知穆杰塔巴·哈梅内伊受伤的消息后，主动提出由俄方组织并协调其在莫斯科接受治疗。

据悉，穆杰塔巴·哈梅内伊是在2月28日美以空军对伊朗发动首轮空袭时受伤的。自冲突爆发以来，他已长时间未在公开场合露面。其伤情需要在专业医院接受持续治疗，并进行严密的医疗监护。

报道称，关于转送俄罗斯治疗的提议，是在俄总统普京与伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬的一次电话交谈中提出的。随后，穆杰塔巴·哈梅内伊搭乘俄罗斯军机被转运至莫斯科。

目前，穆杰塔巴·哈梅内伊的手术已顺利完成，正处于恢复阶段。据悉，他目前被安置在一处总统官邸内的专业临床医疗中心接受后续护理。

《新闻报》指出，作出此次医疗转移决定，一方面是为了确保其获得最高水平的专业医疗救治，另一方面也是出于安全考虑，以防范以色列方面可能带来的潜在威胁。

【编译：阿遥】